https://mehrnews.com/x3csMh ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹ کد مطلب 6875889 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹ گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه، یاد و نام شهدای مدافع وطن را گرامی داشتند. دریافت 4 MB کد مطلب 6875889 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم لاهیجان در صد و بیست و دومین تجمع شبانه روایت صد و بیست و دوم حضور میدانی رودسریها در خیابان الوند در شب ۱۲۲؛ تداوم حضور مردمی در فضای معنوی محرم برچسبها کرمانشاه تجمع مردمی گرامیداشت شهدا
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