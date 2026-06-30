https://mehrnews.com/x3csMK ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۰ کد مطلب 6875911 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۰ ۱۲۲ شب حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری خمین- ۱۲۲ شب از حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب می گذرد. دریافت 7 MB کد مطلب 6875911 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت شور حماسی مردم خمین در صد و بیست و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب تداوم اقتدار ساوجیها در صد و بیست و سومین شب تجمع ملی صد و بیست و سومین شب همدلی و ایستادگی شازندی ها در بیعت با رهبری ۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما