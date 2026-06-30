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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۰

۱۲۲ شب حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری

۱۲۲ شب حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری

خمین- ۱۲۲ شب از حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب می گذرد.

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کد مطلب 6875911

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