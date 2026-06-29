https://mehrnews.com/x3cskD ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۶ کد مطلب 6874828 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۶ شور حماسی مردم خمین در صد و بیست و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو شور حماسی مردم خمین در صد و بیست و یکمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6874828 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت اقبالیه در شب ۱۲۱؛ همدلی مردم در امتداد شبهای محرم صد و بیستمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه ۱۲۲ شب حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری صد و بیست و دومین اجتماع مردم شازند در حمایت از نظام اسلامی میدانداری مردم محلات در صد و بیستمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب رامیان میزبان اجتماع گسترده مردمی شد اجتماع مردم مهاجران در بیعت با امام شهید به ایستگاه ۱۲۲ رسید برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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