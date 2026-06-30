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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۳

حضور حماسی مردم نیشابور در صد و بیست و دومین شب

حضور حماسی مردم نیشابور در صد و بیست و دومین شب

مشهد-در این فیلم تصاویری از خروش حماسی مردم مشهد در یکصدو بیست و دومین شب را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6875914

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