https://mehrnews.com/x3csMN ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۳ کد مطلب 6875914 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۳ حضور حماسی مردم نیشابور در صد و بیست و دومین شب مشهد-در این فیلم تصاویری از خروش حماسی مردم مشهد در یکصدو بیست و دومین شب را مشاهده می کنید. دریافت 19 MB کد مطلب 6875914 کپی شد مطالب مرتبط حماسه آفرینی مردم مشهد در یکصدوبیستودومین شب تجمعات مردمی استمرار حضور مردم مشهد در شب بارانی برگزاری بیستمین سالروز ملی بزرگداشت ورود امام رضا(ع) به نیشابور روایت وفاداری مشهدی ها زیر بارش باران تابستانی یکصدوبیستویکمین شب حضور مردم مشهد در خیابان بارش شدید باران در مشهد و حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه برچسبها خراسان رضوی نیشابور بیعت با رهبر انقلاب
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