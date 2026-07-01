https://mehrnews.com/x3cthb ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳ کد مطلب 6877109 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳ بارش شدید باران در مشهد و حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه مشهد- در یکصدوبیست و سومین شب از تجمعات شبانه، مردم مشهد زیر بارش شدید باران به خیابان ها آمدند. دریافت 15 MB کد مطلب 6877109 کپی شد مطالب مرتبط روایت وفاداری مشهدی ها زیر بارش باران تابستانی مهرگان در شب ۱۲۳؛ اجتماع مردمی با رنگ و بوی فرهنگ عاشورا ضیاءآباد در شب ۱۲۳؛ مردم همچنان در صحنه حضور حضور حماسی مردم کاشمر در تجمع خیابانی استمرار حضور مردم مشهد در شب بارانی صدوبیستوچهارمین شب از اجتماع خودجوش مردمی مشهد حضور حماسی مردم نیشابور در صد و بیست و دومین شب برچسبها بارش باران مشهد بیعت با رهبر انقلاب
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