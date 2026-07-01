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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳

بارش شدید باران در مشهد و حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه

بارش شدید باران در مشهد و حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه

مشهد- در یکصدوبیست و سومین شب از تجمعات شبانه، مردم مشهد زیر بارش شدید باران به خیابان ها آمدند.

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کد مطلب 6877109

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