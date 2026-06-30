https://mehrnews.com/x3csML ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۷ کد مطلب 6875912 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۷ حماسه آفرینی مردم مشهد در یکصدوبیستودومین شب تجمعات مردمی مشهد- در این فیلم حضور مردم مشهد در یکصدوبیستودومین شب از اجتماعات خودجوش را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6875912 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری بیستمین سالروز ملی بزرگداشت ورود امام رضا(ع) به نیشابور حضور حماسی مردم نیشابور در صد و بیست و دومین شب یکصدوبیستویکمین شب حضور مردم مشهد در خیابان استمرار حضور مردم مشهد در شب بارانی صدوبیستمین شب از تجمع مردم در مشهد روایت وفاداری مشهدی ها زیر بارش باران تابستانی برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید
نظر شما