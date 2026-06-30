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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۷

حماسه آفرینی مردم مشهد در یکصدوبیست‌ودومین شب تجمعات مردمی

حماسه آفرینی مردم مشهد در یکصدوبیست‌ودومین شب تجمعات مردمی

مشهد- در این فیلم حضور مردم مشهد در یکصدوبیست‌ودومین شب از اجتماعات خودجوش را مشاهده می کنید.

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فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6875912

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