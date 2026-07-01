افشای خسارات گسترده در پالایشگاه حیفا بر اثر حملات موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اسناد منتشر شده از سوی وزارت امور داخلی اسرائیل نشان می‌دهد که خسارات وارده به مجتمع پالایش نفت حیفا بر اثر حملات موشکی ایران بسیار فراتر از ادعاهای قبلی است. این گزارش تأکید می‌کند که آسیب به زیرساخت‌های حیاتی این مرکز، روند تأمین سوخت را مختل کرده و بازسازی آن تا سال ۲۰۲۸ زمان‌بر خواهد بود.

بر اساس اسناد جدیدی که روز دوشنبه توسط وزارت امنیت داخلی اسرائیل در چارچوب فرآیند تأیید طرح‌های بازسازی منتشر شده است، حجم خسارات ناشی از حملات موشکی ایران به مجتمع پالایش نفت در خلیج حیفا، بسیار گسترده‌تر از آمارهای اعلام شده پیشین است. این اسناد فاش می‌کنند که آسیب‌ها شامل ساختمان‌ها و تأسیسات استراتژیکی شده است که پیش از این هرگز آسیب‌دیدگی آن‌ها اعلام نشده بود.

این اسناد رسمی، اظهارات پیشین «الی کوهن»، وزیر انرژی اسرائیل را که مدعی شده بود آسیب به این مجتمع تأثیری بر تأمین سوخت نخواهد داشت، با چالش جدی روبرو کرده است.

طبق این سند، حجم گسترده خسارات مستقیماً بر ظرفیت تولید و توزیع بنزین تأثیر گذاشته و توانایی تأمین سوخت مطابق با استانداردهای بازار را به خطر انداخته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که مجتمع شرکت «بازان» در حیفا که یکی از مهم‌ترین مراکز انرژی و پتروشیمی در "اسرائیل " است، در جریان حملات ماه ژوئن و همچنین تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

در حمله ماه ژوئن، آسیب به نیروگاه این مجتمع منجر به از کار افتادن تمامی تأسیسات پالایشی شد که در آن زمان شرکت بهره‌بردار خسارت را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار برآورد کرده بود.

طبق اطلاعات اسناد جدید تخریب‌ها شامل موارد زیر یعنی آسیب به توربین‌های گاز، دیگ‌های بخار، اتاق‌های برق و سیستم‌های کمکی مجتمع شده و حملات موشکی ایران باعث تخریب کامل مخزن مشتقات نفتی شده است.

در این سند صراحتاً آمده است که مخزن آسیب‌دیده در حمله ماه مارس «غیرقابل تعمیر» است و نیاز به ساخت یک مخزن کاملاً جدید با ظرفیت ۱۲۷۰۰ متر مکعب دارد. این مسئله مستقیماً ظرفیت ذخیره‌سازی و توان تولید بنزین با کیفیت را کاهش داده است.







