تشییع رهبر شهید، رویدادی تکرارنشدنی در تاریخ ایران بود

ساجده تقی‌زاده، نویسنده کتاب تقریظ‌شده «خانوم ماه»، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نخستین لحظه‌ای که از تقریظ رهبر شهید انقلاب بر کتابش مطلع شد، گفت: شهریورماه از طرف دفتر رهبر انقلاب با من تماس گرفتند و گفتند کتابم خوانده شده و قرار است جلسه‌ای در تهران برگزار شود. بعد از آن، ناشر هم با من تماس گرفت و موضوع را اطلاع داد، اما به من نگفتند که کتاب تقریظ شده است. در همان جلسه‌ای که در تهران برگزار شد، متوجه شدم کتاب «خانوم ماه» مورد تقریظ قرار گرفته است.

وی افزود: همان‌جا متوجه شدم که درباره کتاب‌هایی که رهبر انقلاب تقریظ می‌نویسند، گاهی خود ایشان دستور می‌دهند تقریظ منتشر و برای آن مراسم رونمایی برگزار شود و گاهی هم فقط نویسنده از آن مطلع می‌شود. ظاهراً کتاب «خانوم ماه» جزو آثاری بود که رهبر انقلاب دستور داده بودند همراه با دو کتاب دیگر با موضوع زنان از تقریظ آن رونمایی و برایش برنامه‌های رسانه‌ای برگزار شود.

تقی‌زاده ادامه داد: طبیعتاً خیلی خوشحال شدم. فکر می‌کنم برای هر نویسنده‌ای که در حوزه ادبیات انقلاب فعالیت می‌کند، تقریظ رهبر انقلاب بزرگ‌ترین آرزو و رؤیاست. بعد از شهادت ایشان هم متوجه شدم که این آخرین کتابی بود که در دوران حیات رهبر شهید انقلاب از تقریظ آن رونمایی شد.

وی درباره دیدار خود با رهبر انقلاب نیز گفت: سال قبل از ماجرای تقریظ، در دیدار شاعران با رهبر انقلاب در شب نیمه رمضان حضور داشتم. البته شعرخوانی نداشتم، چون تعداد محدودی شعر خوانده شد، اما از شیرین‌ترین خاطرات زندگی من است. ابتدا به امامت ایشان نماز خواندیم، سپس افطار را در کنار ایشان صرف کردیم و بعد جلسه شعرخوانی تا ساعت‌های طولانی ادامه داشت.

این نویسنده افزود: در آن جلسه نکات زیادی آموختیم. مثل همیشه دقت‌نظر و توجه ویژه ایشان به زبان و ادبیات فارسی برایم بسیار جالب بود. تأکید داشتند که تا جای ممکن از واژه‌های فارسی استفاده شود و از ورود بی‌رویه واژه‌های بیگانه به زبان فارسی پرهیز کنیم. رفتار و برخورد ایشان با شاعران هم برای من خاطره‌ای ماندگار است.

تقی‌زاده درباره مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نیز اظهار کرد: حقیقتش فکر می‌کنم هیچ نیازی نیست که من مردم را دعوت کنم. مطمئنم همه می‌دانند که در آستانه یک رویداد تاریخی هستیم؛ شاید در تاریخ طولانی ایران، تشییعی با این عظمت برای شخصیتی که در اوج محبوبیت در ایران، جهان اسلام و حتی میان بسیاری از غیرمسلمانان قرار داشت، تکرار نشود. همین روزهای پس از شهادت ایشان هم دیدیم که در کشورهای مختلف، آثار هنری فراوانی از سوی آزادگان جهان درباره ایشان خلق شد.

وی ادامه داد: دلیل حضور خودم در این مراسم این است که معتقدم تک‌تک مردم ایران برای امنیت، اقتدار و سربلندی سال‌های گذشته کشور، مدیون رهبر انقلاب هستیم. از مردم هم دعوت می‌کنم در این رویداد تاریخی حضور داشته باشند؛ چراکه سال‌ها بعد با افتخار خواهند گفت در مراسم تشییع چنین شخصیت بزرگی حضور داشته‌اند و این افتخاری برای هر ایرانی است. ما هم مانند همه مردم ایران در این مراسم حضور خواهیم داشت.

نویسنده «خانوم ماه» در پایان گفت: رهبر انقلاب به آنچه آرزو داشتند، یعنی سال‌ها خدمت به اسلام، انقلاب، ایران و فرهنگ ایرانی و در نهایت شهادت، رسیدند. آنچه امروز برای ما اهمیت دارد، حفظ و ادامه میراث گران‌سنگ ایشان است. هر یک از ما، در هر جایگاهی که هستیم؛ نویسنده، شاعر، معلم، بازاری یا هر شغل دیگری، باید مسیر ترسیم‌شده از سوی ایشان را ادامه دهیم. بیانیه گام دوم انقلاب و همه رهنمودهای ایشان امروز پیش روی ماست و بیش از هر زمان دیگری باید به آن‌ها توجه کنیم و آن مسیر را ادامه دهیم.