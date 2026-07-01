مؤسسه آموزشی معصومیه برای میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد علیزاده موسوی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم، ستاد پشتیبانی مراسم تشییع در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران معصومیه با هدف ساماندهی خدمات فرهنگی، رفاهی، رسانه‌ای و پشتیبانی به زائران و میهمانان این مراسم تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است.



رییس ستاد پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران معصومیه افزود: تمامی ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی، خدماتی، اجرایی و پشتیبانی این مؤسسه برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شده و از نخستین روزهای تشکیل ستاد، کمیته‌های تخصصی با برگزاری جلسات مستمر، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای مأموریت‌های محوله در دستور کار قرار داده‌اند.



وی گفت: شکل‌گیری این ستاد در راستای ادای دین به مقام شامخ رهبر شهید، پاسداشت سال‌ها مجاهدت و خدمات ماندگار ایشان به اسلام، انقلاب اسلامی و ملت ایران و همچنین ایفای مسئولیت اجتماعی و انقلابی مؤسسه معصومیه در یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر کشور انجام شده است.



وی افزود: این ستاد با حکم رئیس مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه و با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تشکیل شده و مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی و دیگر مجموعه‌های همکار نیز در اجرای مأموریت‌های آن مشارکت دارند.



تمام ظرفیت‌های مؤسسه برای خدمت‌رسانی بسیج شده است



علیزاده موسوی با تأکید بر اهمیت این رویداد اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید صرفاً یک آیین تشریفاتی نیست بلکه رویدادی ملی، تمدنی و تاریخی به شمار می‌رود که همه دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و مراکز حوزوی باید متناسب با ظرفیت‌های خود در برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن نقش‌آفرینی کنند.



وی ادامه داد: مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه نیز حضور در این عرصه را وظیفه‌ای دینی، فرهنگی و انقلابی می‌داند و با همه امکانات و ظرفیت‌های خود در مسیر خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم گام برداشته است.



رئیس ستاد پشتیبانی مراسم تشییع مؤسسه معصومیه بیان کرد: ساختار اجرایی این ستاد بر پایه تقسیم دقیق مأموریت‌ها طراحی شده و کمیته‌های اسکان، فرهنگی، پذیرایی و خدمات، رسانه و اطلاع‌رسانی، حراست و حفاظت، پشتیبانی، مالی، ارتباطات و تعاملات و همچنین کمیته جذب مشارکت‌ها و حمایت‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.



وی افزود: برای هر یک از این کمیته‌ها شرح وظایف مشخصی تعریف شده تا تمامی بخش‌های اجرایی، فرهنگی و خدماتی مراسم با هماهنگی کامل و انسجام لازم دنبال شود.



اسکان ۵۰۰ طلبه خواهر در دستور کار قرار دارد



علیزاده موسوی با اشاره به مهم‌ترین مأموریت این ستاد گفت: یکی از برنامه‌های محوری، اسکان و پشتیبانی از حدود ۵۰۰ طلبه خواهر از نقاط مختلف کشور در ایام برگزاری مراسم تشییع است که برای تحقق آن، همه ظرفیت‌های اقامتی، رفاهی و خدماتی مؤسسه به کار گرفته شده است.



وی افزود: کمیته‌های تخصصی به صورت شبانه‌روزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز هستند تا خدمات اقامتی و پشتیبانی در شأن زائران و میهمانان این مراسم ارائه شود.



رئیس ستاد پشتیبانی مراسم تشییع مؤسسه معصومیه خاطرنشان کرد: افزون بر اسکان زائران، برنامه‌ریزی جامعی برای برپایی موکب‌های فرهنگی، مراکز مشاوره و پاسخگویی به سؤالات دینی، اجرای برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، تولید محتوای معرفتی و رسانه‌ای، برگزاری نمایشگاه «قصه آقا»، استقرار گروه‌های فرهنگی و ساماندهی نیروهای داوطلب و خادمان انجام شده و تمامی این بخش‌ها همزمان با آغاز مراسم در خدمت زائران خواهند بود.



وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردمی اظهار کرد: تحقق این مأموریت بزرگ بدون همراهی خیرین، گروه‌های جهادی، مجموعه‌های فرهنگی و نهادهای انقلابی امکان‌پذیر نیست و از همه علاقه‌مندان دعوت می‌شود در تأمین تجهیزات، امکانات، نذورات و پشتیبانی خدماتی این ستاد مشارکت کنند.



علیزاده موسوی ادامه داد: کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی نیز با همکاری خبرگزاری‌های ملی، استانی و حوزوی، رسانه ملی، شبکه استانی قم، رادیو معارف و فعالان فضای مجازی، برنامه‌ریزی جامعی برای پوشش خبری، تصویری و مستندسازی فعالیت‌های ستاد انجام داده است.



وی گفت: هدف از این برنامه‌ریزی، روایت دقیق خدمات ارائه شده، انعکاس نقش‌آفرینی بانوان طلبه در این رویداد بزرگ و معرفی ابعاد مختلف فعالیت‌های ستاد در سطح ملی و بین‌المللی است.



رئیس ستاد پشتیبانی مراسم تشییع مؤسسه معصومیه افزود: کمیته ارتباطات و تعاملات مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای همکار و مجموعه‌های مردمی است و کمیته جذب مشارکت‌ها و حمایت‌ها نیز مأموریت دارد ظرفیت خیرین، واقفان، مؤسسات، فعالان اجتماعی و گروه‌های جهادی را برای پشتیبانی از این حرکت مردمی به میدان بیاورد.



وی در پایان با قدردانی از همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، خیرین، اصحاب رسانه، خادمان و دیگر مجموعه‌های همکار ابراز امیدواری کرد: با همدلی، هم‌افزایی و تلاش همه دستگاه‌ها و نهادهای مشارکت‌کننده، خدماتی در خور شأن زائران ارائه شود و مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه بتواند سهم خود را در پاسداشت این رویداد بزرگ ملی و تاریخی به بهترین شکل ایفا کند.