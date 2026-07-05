  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

توقیف ۳ شناور حامل کالای قاچاق در میناب

توقیف ۳ شناور حامل کالای قاچاق در میناب

میناب - فرمانده پایگاه دریابانی میناب از توقیف سه فروند شناور غیرمجاز حامل کالای قاچاق، دستگیری ۶ متهم و کشف محموله‌ای به ارزش ۱۰۸ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود میرعالی، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب حین گشت‌زنی و کنترل سواحل در سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: کالاهای قاچاق کشف شده شامل ۶۷ عدد کولر پنجره‌ای، ۲۲۵ کیلوگرم لیمو خشک، ۵۸۲ عدد مکمل نیروزا و ۶۰ دستگاه یک‌بار مصرف قاچاق است.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در پایان با اشاره به توقیف سه فروند شناور غیرمجاز در این عملیات، گفت: در این راستا ۶ نفر متهم دستگیر شدند و کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۰۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد مطلب 6879762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها