توقیف ۳ شناور حامل کالای قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود میرعالی، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب حین گشت‌زنی و کنترل سواحل در سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: کالاهای قاچاق کشف شده شامل ۶۷ عدد کولر پنجره‌ای، ۲۲۵ کیلوگرم لیمو خشک، ۵۸۲ عدد مکمل نیروزا و ۶۰ دستگاه یک‌بار مصرف قاچاق است.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در پایان با اشاره به توقیف سه فروند شناور غیرمجاز در این عملیات، گفت: در این راستا ۶ نفر متهم دستگیر شدند و کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۰۸ میلیارد ریال برآورد کردند.