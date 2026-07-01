توصیه راهبردی رهبر شهید برای تربیت نیروی متخصص در حوزه نانو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سفر رهبر شهید انقلاب به دانشگاه شیراز در سال ۱۳۸۷، این دیدار را یکی از نقاط عطف توسعه علمی در حوزه فناوری‌های نوین عنوان کرد و گفت: در آن زمان پژوهشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شیراز فعالیت خود را به‌تازگی آغاز کرده بود و فرصت ارائه دستاوردهای پژوهشی حوزه نانو در جریان بازدید رهبر شهید فراهم شد.

توصیه‌ای که به نقشه راه تبدیل شد

شیخی، اظهار کرد: در جریان ارائه پروژه‌های حوزه نانو، رهبر شهید با طرح پرسشی درباره کاربردهای عملی این تحقیقات، بر ضرورت جهت‌گیری پژوهش‌ها به سمت نیازهای کشور تأکید کردند و پس از شنیدن توضیحات، توصیه کردند: «شما بروید برای تربیت نیروی متخصص در این حوزه اقدام کنید.»

وی، افزود: این جمله برای مجموعه دانشگاه صرفاً یک توصیه نبود، بلکه به نقشه راهی برای توسعه این حوزه تبدیل شد و در ادامه، با مصوبه همان سفر و همکاری دستگاه‌های مختلف، روند تأسیس دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شیراز آغاز شد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: ایجاد ساختمان دانشکده، جذب اعضای هیئت‌علمی و توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه فناوری‌های نوین، از جمله نتایج عملی آن نگاه آینده‌نگر بود که مسیر فعالیت‌های علمی دانشگاه را متحول کرد.

نگاه آینده‌نگر رهبر شهید، الهام‌بخش توسعه علمی کشور

شیخی، با اشاره به دیدارهای بعدی خود با رهبر شهید، گفت: این دیدارها همواره برای فعالان حوزه علم و فناوری انگیزه‌بخش بود و نگاه آینده‌نگر ایشان به توسعه دانش و فناوری، همچنان می‌تواند راهنمای حرکت مراکز علمی و پژوهشی کشور باشد.

وی، در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، بر تداوم مسیر پیشرفت علمی کشور بر پایه تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه فناوری‌های راهبردی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد.