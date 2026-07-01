مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر در خراسان جنوبی به ۱۴۵ مرکز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی فرد پیش از ظهر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در خراسان جنوبی اظهار کرد: تلاش‌های چندین دهه گذشته در حوزه مبارزه با مواد مخدر موجب شده است جمهوری اسلامی ایران بارها به عنوان یکی از نمونه‌های موفق جهانی در این عرصه معرفی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به آمار مراکز درمان سوءمصرف مواد گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر در استان ۵۷ مرکز بود، اما این تعداد اکنون به ۱۴۵ مرکز رسیده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد، ۱۴۵ مرکز دولتی بوده و سایر مراکز نیز به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند، گفت: هم‌اکنون حدود ۲۳ هزار بیمار تحت درمان در این مراکز قرار دارند.

گنجی‌فرد با تأکید بر تفاوت مفاهیم علمی «اعتیاد» و «وابستگی به مواد» اظهارکرد: در پزشکی اعتیاد، وابستگی به مواد با اعتیاد تفاوت دارد و ممکن است فردی وابستگی به مواد داشته باشد اما همچنان زندگی عادی خود را ادامه دهد، در حالی که فرد معتاد معمولاً مواد را از مسیرهای غیرقانونی تهیه کرده و این مسئله پیامدهای اجتماعی، خانوادگی و قانونی به همراه دارد.

وی ادامه داد: درمان‌های نگهدارنده با داروهایی مانند متادون و اوپیوم، در واقع با هدف کاهش آسیب (Harm Reduction) انجام می‌شود و همانند بسیاری از بیماری‌های مزمن نظیر دیابت یا فشار خون، ممکن است فرد برای مدت طولانی نیازمند دریافت دارو باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ گفت: طی این مدت، ۲۵۳ مورد بازدید از مراکز درمانی انجام شده، ۶ جلسه کمیسیون ماده یک، به عنوان یکی از کمیته‌های زیرمجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، تشکیل شده و در نتیجه این نظارت‌ها ۹۰ مورد تذکر شفاهی، ۷۵ مورد تذکر کتبی و چهار مورد کاهش سهمیه برای برخی مراکز اعمال شده است.

وی افزود: تعداد بیماران تحت درمان با داروهای اوپیوم و متادون تقریباً برابر و هر کدام حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار نفر بوده است، هرچند در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود دارو، تغییراتی در این آمار ایجاد شده است.

گنجی‌فرد با بیان اینکه خدمات حوزه کاهش آسیب تنها به مراکز درمان سوءمصرف مواد محدود نمی‌شود، اظهار کرد: در کنار این مراکز، ۱۰ کمپ میان‌مدت، مراکز اقامتی بلندمدت، مراکز گذری، سرپناه‌ها و ایستگاه‌های سیار نیز در استان فعالیت دارند که خدمات متنوعی را به جامعه هدف ارائه می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه اعتیاد یک معضل چندبعدی است، گفت: مواد مخدر تنها یک مسئله درمانی نیست، بلکه ابعاد امنیتی، اجتماعی، خانوادگی و سلامت را نیز در بر می‌گیرد و مقابله با آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مسئول است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: دانشگاه علوم پزشکی بر اساس رسالت خود در حوزه‌های آموزش، پژوهش، درمان، پیشگیری، کاهش آسیب و نظارت فعالیت می‌کند. آموزش کارکنان، پزشکان و فعالان این حوزه، ارتقای سواد سلامت جامعه و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از مهم‌ترین وظایف دانشگاه در این زمینه است.

وی تصریح کرد: تمامی اقدامات حوزه سلامت باید بر پایه پژوهش و مستندات علمی انجام شود، زیرا بدون پشتوانه علمی، دستیابی به نتایج موفق امکان‌پذیر نخواهد بود.

گنجی‌فرد به برخی مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: مراکز دولتی عمدتاً از بیماران کم‌بضاعت حمایت می‌کنند و تعداد زیادی از افراد نیازمند را تحت پوشش دارند، اما این مراکز با محدودیت در جذب نیروی انسانی مواجه هستند و برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، مشاوره‌ای و نظارتی، نیازمند صدور مجوزهای لازم برای به‌کارگیری نیروهای جدید هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین با اشاره به مشکلات مراکز خصوصی افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این مراکز، دریافت مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر است. این مسئله از جمله مشکلاتی است که علاوه بر مراکز درمانی، سایر دستگاه‌ها نیز با آن مواجه هستند و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه رفع این چالش و تأمین به‌موقع اعتبارات فراهم شود.