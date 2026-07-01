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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

حمیدی: گلستان رتبه برتر کشور در مبارزه با مواد مخدر را کسب کرد

حمیدی: گلستان رتبه برتر کشور در مبارزه با مواد مخدر را کسب کرد

گرگان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی، گلستان موفق به کسب رتبه عالی کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر چهارشنبه در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: اعتیاد یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و بلای خانمان‌سوزی است که مقابله با آن تنها از عهده یک دستگاه یا دولت برنمی‌آید و نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی مردم است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در کنار اقدامات مقابله‌ای، برنامه‌های پیشگیرانه و فرهنگی را برای جلوگیری از گرایش افراد به مواد مخدر با جدیت دنبال کنند و هماهنگی میان نهادهای مسئول، شرط اصلی موفقیت در این حوزه است.

حمیدی با اشاره به ساختار مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر زیر نظر رئیس‌جمهور و وزارت کشور فعالیت می‌کند و در استان‌ها نیز شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست استاندار، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، مسئولیت سیاست‌گذاری و هماهنگی برنامه‌ها را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: این شورا در شهرستان‌ها نیز به ریاست فرمانداران تشکیل می‌شود و دستگاه‌های متناظر شهرستانی در قالب کمیته‌های تخصصی، مأموریت‌های مرتبط با پیشگیری، مقابله و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد را دنبال می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات مؤثری با راهبری استاندار و همکاری همه دستگاه‌های عضو شورا انجام شد، اظهار کرد: همراهی دستگاه‌های اجرایی، مجموعه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه، اداره کل اطلاعات و سایر نهادهای مسئول، زمینه کسب رتبه عالی کشور را برای گلستان فراهم کرد.

حمیدی خاطرنشان کرد: از میان ۳۴ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در کشور، گلستان موفق شد رتبه نخست را کسب کند که این موفقیت حاصل تعامل، هم‌افزایی و تلاش شبانه‌روزی همه اعضای شورا و دستگاه‌های مسئول است.

وی از استاندار گلستان و تمامی دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قدردانی کرد و گفت: تداوم این موفقیت مستلزم استمرار همکاری دستگاه‌ها، تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و افزایش مشارکت مردم در مقابله با آسیب‌های ناشی از اعتیاد است.

کد مطلب 6876757

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