حمیدی: گلستان رتبه برتر کشور در مبارزه با مواد مخدر را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر چهارشنبه در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: اعتیاد یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی و بلای خانمانسوزی است که مقابله با آن تنها از عهده یک دستگاه یا دولت برنمیآید و نیازمند مشارکت همه دستگاهها و همراهی مردم است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید در کنار اقدامات مقابلهای، برنامههای پیشگیرانه و فرهنگی را برای جلوگیری از گرایش افراد به مواد مخدر با جدیت دنبال کنند و هماهنگی میان نهادهای مسئول، شرط اصلی موفقیت در این حوزه است.
حمیدی با اشاره به ساختار مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر زیر نظر رئیسجمهور و وزارت کشور فعالیت میکند و در استانها نیز شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست استاندار، با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، مسئولیت سیاستگذاری و هماهنگی برنامهها را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: این شورا در شهرستانها نیز به ریاست فرمانداران تشکیل میشود و دستگاههای متناظر شهرستانی در قالب کمیتههای تخصصی، مأموریتهای مرتبط با پیشگیری، مقابله و کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد را دنبال میکنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات مؤثری با راهبری استاندار و همکاری همه دستگاههای عضو شورا انجام شد، اظهار کرد: همراهی دستگاههای اجرایی، مجموعه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه، اداره کل اطلاعات و سایر نهادهای مسئول، زمینه کسب رتبه عالی کشور را برای گلستان فراهم کرد.
حمیدی خاطرنشان کرد: از میان ۳۴ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در کشور، گلستان موفق شد رتبه نخست را کسب کند که این موفقیت حاصل تعامل، همافزایی و تلاش شبانهروزی همه اعضای شورا و دستگاههای مسئول است.
وی از استاندار گلستان و تمامی دستگاههای عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قدردانی کرد و گفت: تداوم این موفقیت مستلزم استمرار همکاری دستگاهها، تقویت برنامههای پیشگیرانه و افزایش مشارکت مردم در مقابله با آسیبهای ناشی از اعتیاد است.
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