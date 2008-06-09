چهار هزار نفر تحت پوشش درمانگاه های ترک اعتیاد خراسان جنوبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا ارجمندی صبح امروز در جلسه آموزشی توجیهی شناخت و نحوه پیشگیری از انواع مواد مخدر افزود: تاکنون در درمانگاه های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و قاین تعداد 200 نفر به طور کامل مصرف مواد مخدر را ترک کرده اند.

وی با بیان این که 50 درصد معتادین تحت پوشش در این مراکز کراک و کریستال مصرف می کنند، اظهار داشت: هدف از پذیرش افراد معتاد در این مراکز در مرحله اول پایین آوردن مصرف و به ثبات رسیدن رفتار و آسیبهای ناشی از مواد بر آنان و سپس ترک مصرف است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: 806 مددجو در واحدهای متادون بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند، 276 نفر در واحد متادون بیمارستان شهدای قاین، 423 نفر در واحد متادون بیمارستان نهبندان، 338 نفر در مرکز گذری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تحت پوشش درمان هستند.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: کنترل مواد مخدر در کشور نیازمند بسیج همگانی و اجرایی شدن برنامه های استراتژیک از سوی مسئولان امر است.

وی با تاکید بر امر پیشگیری از شروع مصرف مواد مخدر در جامعه، تصریح کرد: پدیده اعتیاد و مهار آن در کشور تنها بر عهده نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر نیست و خیلی از دستگاه های فرهنگی و اجتماعی نقش مهم و تاثیر گذاری در این زمینه دارند.

وی با بیان این که متاسفانه سن شروع مصرف اعتیاد در کشور پایین آمده است، افزود: همه افراد جامعه به خصوص نسل نوجوان و جوان در معرض پدیده شوم اعتیاد قرار دارند که انتظار می رود خانواده ها در این زمینه با ارتقاء آگاهی های خود هوشیار باشند.

مسئول پیشگیری و درمان اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خاطرنشان کرد: مسئولان باید برای مهارتهای زندگی در بین آحاد مختلف مردم به خصوص خانواده هایی که راه و روش برخورد با مشکلات را نمی دانند و به سمت و سوی اعتیاد کشیده می شوند، برنامه ریزی کنند.

ارجمندی از اجرای برنامه های مختلف در سطح استان در سال پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر خبر داد و خاطرنشان کرد: همه مردم جامعه در راستای امر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر باید پلیس را یاری کنند.