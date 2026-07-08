توسعه مسیرهای جایگزین خلیج فارس ادامه دارد

علی امامی مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سؤال که چه مدت زمان لازم است تا استفاده از مسیرهای شش‌گانه افزایش یابد و فشار از روی خلیج فارس برداشته شود، اظهار کرد: واقعیت این است که بخشی از این موضوع به رقابتی که شرکت‌های حمل‌ونقل با یکدیگر ایجاد می‌کنند، بازمی‌گردد.

امامی تصریح کرد: به هر حال شرکت‌های جاده‌ای و ریلی باید بتوانند با شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی رقابت کنند و ما نیز باید امتیازات و ویژگی‌هایی را برای حمل‌کنندگان ریلی و جاده‌ای در نظر بگیریم تا قابلیت رقابت‌پذیری داشته باشند.

وی افزود: در جریان جنگ، اشکالات، باگ‌ها و گره‌های این مسیرها مشخص شد و اکنون در حال برطرف شدن است. بخشی از این مسائل باید در سطح بین‌المللی و از طریق وزارت امور خارجه پیگیری شود و بخشی دیگر نیز نیازمند همکاری دستگاه‌های متناظر است؛ به‌گونه‌ای که گمرک ایران با گمرک کشورهای طرف مقابل از جمله ترکیه و پاکستان و همچنین وزارت راه با وزارتخانه‌های متناظر، توافقات و تفاهمات جدی‌تری را تنظیم کنند.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: نگاه ما به این موضوع امیدوارکننده است. پیش از این بخشی از بار از مسیر عراق، بخشی از عمان و بخشی نیز از سایر مسیرها جابه‌جا می‌شد، اما اکنون که مسیر مستقیم دوباره فعال شده است، به‌تدریج بارها از آن مسیرهای واسطه تخلیه می‌شود.