  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

بازدید وزیر بهداشت از مصلی امام خمینی(ره)

بازدید وزیر بهداشت از مصلی امام خمینی(ره)

وزیر بهداشت با حضور در مصلی امام خمینی(ره)، در جریان روند آماده‌سازی امکانات بهداشتی و درمانی برای خدمت رسانی به زائران مراسم‌ وادع با رهبر شهید انقلاب، قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، به همراه تعدادی از مدیران وزارت بهداشت، از روند آماده سازی بیمارستان موقت در محل مصلی امام خمینی(ره)، بازدید کرد.

بازدید وزیر بهداشت از مصلی امام خمینی(ره)

کد مطلب 6876204
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها