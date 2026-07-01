بازدید وزیر بهداشت از مصلی امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، به همراه تعدادی از مدیران وزارت بهداشت، از روند آماده سازی بیمارستان موقت در محل مصلی امام خمینی(ره)، بازدید کرد.