بازدید وزیر بهداشت از مصلی امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، به همراه تعدادی از مدیران وزارت بهداشت، از روند آماده سازی بیمارستان موقت در محل مصلی امام خمینی(ره)، بازدید کرد.
وزیر بهداشت با حضور در مصلی امام خمینی(ره)، در جریان روند آمادهسازی امکانات بهداشتی و درمانی برای خدمت رسانی به زائران مراسم وادع با رهبر شهید انقلاب، قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، به همراه تعدادی از مدیران وزارت بهداشت، از روند آماده سازی بیمارستان موقت در محل مصلی امام خمینی(ره)، بازدید کرد.
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