به گزارش خبرنگار مهر، در جریان انجام عملیات بهبود تولید (اسید کاری) در یکی از چاه‌های فاز یک پارس جنوبی، گزارش‌هایی درباره گیر کردن بخشی از تجهیزات درون چاه SPD۱-۱۳ وجود دارد. این عملیات (اسید کاری چاه) معمولاً برای پاک‌سازی مسیر چاه و کمک به افزایش یا بازگشت تولید انجام می‌شود.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، بخشی از تجهیزات مورد استفاده در عمق چاه با محدودیت حرکتی روبه‌رو شده و امکان خارج کردن آن در شرایط عادی فراهم نشده است. چنین رخدادهایی در عملیات چاه‌های نفت و گاز، اگرچه غیرمعمول نیست، اما می‌تواند باعث طولانی شدن روند آماده‌سازی چاه و افزایش هزینه‌های اجرایی شود. آنهم در شرایطی که کشور نیازمند گاز است به خصوص بعد از مشکلاتی که در پارس جنوبی بعد از حملات رژیم صهیونی آمریکایی صورت گرفت.

کارشناسان می‌گویند گیر کردن تجهیزات در چاه می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از جمله وضعیت داخلی چاه، وجود رسوبات یا مواد باقی‌مانده، تغییر شرایط فشار و جریان، مسیر و زاویه چاه، یا محدودیت‌هایی که هنگام جابه‌جایی تجهیزات ایجاد می‌شود. به همین دلیل، تعیین علت دقیق این رخداد نیازمند بررسی اطلاعات ثبت‌شده در زمان عملیات و گزارش‌های فنی تیم اجرایی است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که چاه‌های درون‌میدانی پارس جنوبی در حفظ و افزایش تولید گاز کشور نقش مهمی دارند. هرگونه تأخیر در آماده‌سازی این چاه‌ها می‌تواند بر برنامه زمان‌بندی تولید و هزینه‌های پروژه اثر بگذارد.

در صورت برطرف نشدن مشکل، تیم‌های عملیاتی معمولاً چند راهکار را بررسی می‌کنند؛ از تلاش برای آزاد کردن تجهیزات تا خارج کردن مرحله‌ای بخش‌های باقی‌مانده از داخل چاه. در موارد پیچیده‌تر، ممکن است نیاز به اقدامات زمان‌برتری برای بازگرداندن چاه به شرایط مناسب تولید وجود داشته باشد.

با توجه به اهمیت پارس جنوبی در تأمین انرژی کشور، بررسی این رخداد باید با رویکردی دقیق انجام شود. انتشار گزارش کارشناسی از علت‌های احتمالی، روند تصمیم‌گیری، وضعیت تجهیزات و برنامه اصلاحی می‌تواند به شفاف‌سازی موضوع و جلوگیری از تکرار رخدادهای مشابه در عملیات آینده کمک کند.

همچنین از مجری چنین پروژه‌ای انتظار می‌رود با رعایت بالاترین استانداردهای فنی و مهندسی، از بروز خطاهای محاسباتی و تصمیمات نادرست که به اتلاف زمان و منابع کشور منجر می‌شود، جلوگیری کند؛ به‌ویژه در شرایطی که هرگونه تأخیر یا هزینه مضاعف، تبعات قابل توجهی برای پیشبرد پروژه‌ها خواهد داشت.

لازم به توضیح است که برای پیگیری و شفاف کردن موضوع سعی شد با مسئولان این شرکت خوش سابقه داخلی در صنعت نفت صحبت کنیم اما به در بسته بر خورد کردیم هرچند که خبرگزاری مهر آماده است تا توضیحات مسئولان امر را در این باره منتشر کند.

به هر حال انتظار می رود شرکت پیمانکار که زمانی سابقه همکاری با شرکت بین المللی استات اویل نروژ را در کارنامه خود دارد و در سالیان نچندان دور عملیات های موفقی را در پارس جنوبی انجام داده است نسبت به این موارد دقت لازم را داشته باشد و با خطاهای فنی و محاسباتی موجب اتلاف هزینه و زمان در این شرایط حساس کشور نشود.