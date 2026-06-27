به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری شامگاه شنبه در نشست مشترک با حضور سردار حسین اکبری فرمانده سپاه جواد الائمه استان با موضوع برگزاری مراسم تشییع «رهبر شهید» در خراسان شمالی با تأکید بر اینکه مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» به یکی از رویدادهای ماندگار تاریخ تبدیل خواهد شد، گفت: پشتیبانی، مستندسازی و اطلاعرسانی بهموقع سه رکن اصلی ثبت شایسته این مراسم باشکوه است و تمامی دستگاهها باید برای تحقق این هدف بسیج شوند.
نوری افزود:این مراسم در تاریخ ماندگار خواهد شد و آیندگان به آن استناد خواهند کرد؛ از اینرو، پشتیبانی مناسب، مستندسازی دقیق و انعکاس بهموقع رویدادها سه وظیفه اصلی دستگاههای اجرایی در این رویداد مهم است.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم و زائران داخلی و خارجی در این مراسم افزود: مردم بیتردید وظیفه خود را در بدرقه «آقای شهید ایران» به بهترین شکل انجام خواهند داد و مسئولیت ما نیز فراهم کردن بستر مناسب برای خدمترسانی و ثبت شایسته این حماسه مردمی است.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر تلاش شبانهروزی اعضای ستاد برگزاری مراسم، برپایی موکبها و ارائه خدمات مطلوب به زائران را از اولویتهای استان برشمرد و گفت: انتظار میرود در پایان این رویداد، رضایتمندی مردم و زائران حاصل شود.
نوری همچنین بر آموزش و اطلاعرسانی درباره مسیرهای تردد و مقاصد زائران و نیز مستندسازی ظرفیتها و اقدامات ویژه خراسان شمالی تأکید کرد و آن را از الزامات برگزاری مطلوب این مراسم دانست.
وی در پایان بر تشریح جزئیات برنامهها را در نشست شورای اداری استان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران تاکید کرد تا از تمامی ظرفیتهای استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم استفاده شود.
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