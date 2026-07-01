ماموستا امیری: وحدت شیعه و سنی سرمایه بزرگ شهرستان قروه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عزیز امیری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه قروه با قدردانی از خدمات امام جمعه پیشین قروه اظهار کرد: سال‌ها تلاش در سنگر امامت جمعه این شهرستان با خدمات ارزشمند همراه بوده و امروز باید از این مجاهدت‌ها تقدیر کرد.

وی با تبریک به امام جمعه جدید قروه افزود: امامت جمعه در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان مهم و از امانت‌های الهی است که رسالتی سنگین در تبیین معارف دینی و هدایت اجتماعی بر عهده دارد.

امام جمعه اهل سنت قروه با اشاره به شرایط امروز جامعه و مسئولیت‌های خطیر نهادهای دینی تصریح کرد: در این مقطع زمانی، وظیفه ما نسبت به گذشته سنگین‌تر شده و باید با درک درست از جایگاه خود در برابر تحولات جهان، رسالت دینی و اجتماعی خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

ماموستا امیری با تأکید بر سابقه همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی در شهرستان قروه گفت: سرمایه بزرگ این شهرستان، زندگی برادرانه و همراهی شیعه و سنی در کنار یکدیگر در شادی‌ها و غم‌هاست که طی سال‌های انقلاب اسلامی تقویت شده است.

وی افزود: این همدلی و اخوت اسلامی باعث شده مردم قروه فارغ از تفاوت‌های مذهبی، در کنار یکدیگر برای پیشرفت و آرامش منطقه تلاش کنند و در همه مناسبت‌های دینی و اجتماعی شریک باشند.

امام جمعه اهل سنت قروه همچنین با قدردانی از امام جمعه پیشین این شهرستان اظهار کرد: ایشان در سال‌های خدمت خود نقش پدری معنوی برای مردم داشته و بدون تفکیک شیعه و سنی، پیگیر امور و مشکلات شهروندان بوده‌اند.

وی در پایان برای امام جمعه جدید قروه آرزوی توفیق کرد و بر ضرورت تداوم وحدت، همدلی و همکاری در مسیر خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی تأکید نمود.