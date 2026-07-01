پایان فیلمبرداری و آغاز مراحل فنی فیلم کوتاه «گگه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «گگه» به نویسندگی و کارگردانی امیرسجاد عالی‌زاده و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران و آرمین مرادی، با اتمام فیلمبرداری وارد مراحل فنی شد.

هادی نجفی، کریم زارع، دانیال بیرانوند، کیان ولی، آروین سپهوند، امیرعلی صارمی، کیان فلاح امرایی، امیرحسین فلاح امرایی، نصیر اسدی و طاها طاهری در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «گگه» روایتی از ماندن میان آوارها نیست بلکه داستان تلاش برای ایستادن است، حتی زمانی که دیگر پایی برای دویدن باقی نمانده است.

از دیگر عوامل این اثر هنری می‌توان به مدیر فیلمبرداری: آرمین مرادی، دستیار اول فیلمبردار: سعید کرمی، گروه فیلمبرداری: رضا محمدی، مهدی سپرم، مهدی امیری پور و پارسا گازو، تدوین: احسان واثقی، مدیر صدابرداری: امیرعباس امیری، دستیار، صدابردار: محمد مهدی احمدوند، طراح چهره پردازی: حجت بابایی، مجری گریم: مجید ناصرپور، عکاس: میثم یاراحمدی، طراح صحنه و لباس: امیرسجاد عالی زاده، مدیر صحنه: امیرمرتضی بستامی، دستیار صحنه: امید محمدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: هامون دارابی، منشی صحنه: نیما حسنلو، مدیر تولید: حسام نادعلی پور، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، مدیر تدارکات: مهدی زارعی و تدارکات: محمد علیپور اشاره کرد.