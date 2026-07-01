آمادگی ۱۲ هزار مرکز برای اسکان یک میلیون زائر مراسم تشییع رهبری در قم

بهزاد احمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی گسترده استان قم برای میزبانی از زائران و مهمانان مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: با هماهنگی استانداری، فرمانداری، شهرداری و دستگاههای اجرایی، ظرفیت اسکان گستردهای برای پذیرایی از زائران پیشبینی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم گفت: تاکنون ظرفیت اسکان حدود ۸۲۲ هزار نفر به صورت قطعی آماده شده و با تکمیل زیرساختها امکان پذیرش و اسکان تا یک میلیون نفر در سطح استان وجود دارد.
وی افزود: برای تحقق این هدف، نزدیک به ۱۲ هزار مرکز شامل هتلها، مهمانپذیرها، حسینیهها، مساجد، بقاع متبرکه، مدارس، سولههای ورزشی و دیگر اماکن عمومی برای اسکان زائران تجهیز و آمادهسازی شدهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم ادامه داد: تمامی این اقدامات در قالب هماهنگی میان کمیتههای اجرایی و مردمی انجام شده تا زائران در طول برگزاری مراسم با کمترین مشکل از خدمات اسکان بهرهمند شوند.
وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مهمانان ویژه اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه شهر قم در جهان تشیع، محل اقامت شخصیتهای داخلی و خارجی نیز به صورت ویژه پیشبینی شده است.
احمدی افزود: نزدیک به دو هزار نفر از شخصیتها و مهمانان ویژه در مراکز اقامتی استان اسکان داده خواهند شد تا شرایط لازم برای حضور آنان در این مراسم بزرگ فراهم باشد.
وی بیان کرد: علاوه بر تأمین ظرفیت اقامتی، امکانات مورد نیاز برای پذیرایی از زائران نیز تدارک دیده شده و در این راستا حدود ۳۰ میلیون بطری آب و پنج میلیون وعده غذایی پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری، فرمانداری و سایر دستگاههای مسئول انجام شده تا روند خدمترسانی به زائران بدون وقفه دنبال شود.
همه مراکز خدماتی به صورت شبانهروزی فعال خواهند بود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم گفت: تمامی ساختمانهای اداری و مراکز خدماتی که امکان ارائه خدمات به زائران را دارند، موظف شدهاند در طول دو روز برگزاری مراسم به صورت ۲۴ ساعته فعال باشند.
وی افزود: سرویسهای بهداشتی، نمازخانهها، آبدارخانهها و سایر امکانات رفاهی این مراکز نیز به صورت شبانهروزی در اختیار زائران قرار خواهد گرفت تا خدمات مورد نیاز آنان بدون محدودیت ارائه شود.
احمدی فارسی تصریح کرد: برای هدایت و راهنمایی زائران نیز هشت نقطه در مبادی ورودی شهر قم جانمایی شده و ۴۰ نیروی راهنما در این نقاط مستقر خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنین پنج خط ارتباطی از طریق اداره کل میراث فرهنگی و سامانه ۱۳۷ شهرداری برای پاسخگویی و راهنمایی زائران در نظر گرفته شده و اطلاعات مربوط به این شمارهها از طریق بنرهای اطلاعرسانی در ورودیهای شهر نصب خواهد شد.
آمادگی برای حضور تا پنج میلیون نفر وجود دارد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم با اشاره به برآورد جمعیت شرکتکنندگان در این مراسم اظهار کرد: پیشبینیها از حضور حدود سه تا پنج میلیون نفر در مراسم حکایت دارد و تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات به این حجم از زائران در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: پارکسوارها توسط شهرداری آماده شده و مجموعه دستگاههای اجرایی از جمله اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزههای علمیه، اداره کل اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهای مسئول، تمامی ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی از اسکان و خدمترسانی به زائران به کار گرفتهاند.
احمدی گفت: هدف مجموعه عوامل اجرایی این است که زائران در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت حضور خود در شهر مقدس قم، با آرامش، امنیت خاطر و رفاه مناسب از خدمات پیشبینی شده بهرهمند شوند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی همه دستگاهها و مشارکت مردم قم، این مراسم با بهترین کیفیت برگزار شود و زائران با رضایت کامل از میزبانی مردم این شهر، قم را ترک کنند.
قم- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم از آمادهسازی ظرفیت اسکان تا یک میلیون زائر برای مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
بهزاد احمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی گسترده استان قم برای میزبانی از زائران و مهمانان مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: با هماهنگی استانداری، فرمانداری، شهرداری و دستگاههای اجرایی، ظرفیت اسکان گستردهای برای پذیرایی از زائران پیشبینی شده است.
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