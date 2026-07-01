تسهیل زیارت عتبات برای مددجویان کمیته امداد

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، علی‌رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در دیدار با سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، درباره موضوعات مشترک و زمینه‌های توسعه همکاری میان دو مجموعه در حوزه خدمات‌رسانی به زائران تحت پوشش کمیته امداد، گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این نشست، دو طرف با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، راهکارهای ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران عتبات عالیات مورد نظر را بررسی کردند و بر استمرار همکاری‌های مشترک در این حوزه تأکید داشتند.

از مهم‌ترین محورهای این دیدار، بررسی طراحی و اجرای بسته‌های ویژه تشرف به عتبات عالیات برای اقشار تحت حمایت کمیته امداد بود؛ موضوعی که با هدف تسهیل امکان زیارت برای خانواده‌های تحت پوشش و افزایش بهره‌مندی آنان از سفرهای زیارتی مورد بحث قرار گرفت.

در پایان این دیدار، رؤسای سازمان حج و زیارت و کمیته امداد بر تداوم نشست‌های کارشناسی و پیگیری عملیاتی توافقات انجام‌شده تأکید کردند تا با همکاری نزدیک دو دستگاه، زمینه ارائه خدمات شایسته‌تر و تسهیل سفرهای زیارتی برای جامعه هدف فراهم شود.