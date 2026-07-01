آمادگی دانشگاه پیام نور برای میزبانی از ۵ هزار زائر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، زارع معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور و دبیر ستاد مراسم تشییع رهبر شهید در این دانشگاه، از آمادگی کامل این مرکز آموزش عالی برای مشارکت گسترده در خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور با بهرهگیری از ظرفیت گسترده خود در سراسر کشور، برنامهریزی جامعی برای اعزام دانشگاهیان، اسکان، پذیرایی و اجرای برنامههای فرهنگی و معرفتی در ایام برگزاری این مراسم انجام داده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور همگام با ملت بزرگ ایران و در راستای ایفای مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی خود، تمامی امکانات موجود را برای خدمترسانی به زائران بسیج کرده است، تصریح کرد: علاوه بر برنامهریزی برای اعزام دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه از سراسر کشور، ظرفیت اسکان و پذیرایی از پنج هزار نفر از عموم مردم و همچنین دانشجویان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سازمان مرکزی و مراکز دانشگاه پیام نور استان تهران فراهم شده است.
دبیر ستاد مراسم تشییع رهبر شهید در دانشگاه پیام نور در خصوص زمانبندی این خدمات در تهران خاطرنشان کرد: پذیرش میهمانان و زائران در مراکز اسکان دانشگاه، از صبح شنبه ۱۳ تیرماه آغاز شده و تا ظهر دوشنبه ۱۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به برگزاری بخشی از برنامههای مراسم در استانهای قم و خراسان رضوی، تمهیدات لازم برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی به زائران در مراکز دانشگاه پیام نور این استانها نیز پیشبینی شده است. همچنین در استانهای واقع در مسیر تردد زائران، رؤسای استانی و واحدهای دانشگاهی با آمادگی کامل، خدمات مورد نیاز را برای رفاه و پشتیبانی از کاروانهای اعزامی ارائه خواهند کرد
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در ادامه گفت: با توجه به اقامت چندروزه زائران در مراکز دانشگاه، صرفاً اسکان و پذیرایی مدنظر نبوده و بستهای جامع از برنامههای فرهنگی، آموزشی، تبیینی و مذهبی برای میهمانان طراحی شده است. نشستهای تبیینی و بصیرتی با حضور استادان و اندیشمندان، محافل انس با قرآن کریم، مراسم دعا و نیایش، روایتگری، کارگاههای آموزشی و اجرای پویشهای فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه دانشجویی از جمله برنامههایی است که در ایام حضور زائران در مراکز اسکان برگزار خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه شبکه گسترده دانشگاه پیام نور ظرفیتی ارزشمند برای رویدادهای ملی است، از همکاری رؤسای استانی، اعضای هیئت علمی، کارکنان و تشکلهای دانشجویی در اجرای این برنامه ملی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این همافزایی، جلوهای ماندگار از نقشآفرینی دانشگاه پیام نور در خدمت به مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی باشد.
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