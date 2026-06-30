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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

راه‌اندازی ۳۵ موکب دانشگاه آزاد در تشییع رهبر شهید

راه‌اندازی ۳۵ موکب دانشگاه آزاد در تشییع رهبر شهید

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از راه‌اندازی ۳۵ موکب و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، معرفتی و خدمت‌رسانی گسترده دانشگاهیان در مراسم تشییع امام شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، با تشریح تمهیدات فرهنگی و اجرایی این دانشگاه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع امام شهید، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با بسیج ظرفیت‌های خود، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای خدمت‌رسانی به زائران و مشارکت مؤثر در این رویداد تاریخی انجام داده است.

وی افزود: در این راستا، ۲۵ موکب در مصلای تهران، ورودی‌های شهر تهران و خیابان‌های منتهی به مسیر اصلی تشییع برپا خواهد شد و علاوه بر آن، ۱۰ موکب دیگر نیز در استان‌های قم، خراسان رضوی، ایلام و خوزستان به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم خدمات‌رسانی خواهند کرد.

جهان‌بین با اشاره به اینکه اداره این مواکب با محوریت بسیج دانشجویی و با همکاری تشکل‌های اسلامی، کانون‌های فرهنگی و بالاخص کانون‌های هلال‌احمر دانشگاه انجام می‌شود، اظهار کرد: این مواکب علاوه بر ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی و سلامت، به پایگاه‌هایی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی تبدیل خواهند شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از فضاسازی فرهنگی و معنوی محل‌های اسکان زائران خبر داد و تصریح کرد: برنامه‌های متنوع فرهنگی، معرفتی و هنری از جمله روایتگری، مداحی، توزیع محصولات فرهنگی، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان و برپایی نمایشگاه های هنری در محل‌های اسکان و مواکب پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پذیرایی از زائران، ارائه خدمات پزشکی و استقرار نیروهای امدادی و کانون‌های هلال‌احمر دانشگاه در مواکب، بخشی دیگر از تمهیدات اندیشیده‌شده برای تسهیل حضور مردم در این مراسم باشکوه است.

جهان‌بین در پایان خاطرنشان کرد: به‌منظور ثبت و ماندگار ساختن این حماسه بزرگ مردمی، مستندی ۵۰ دقیقه‌ای از مراسم وداع و تشییع امام شهید و نیز نقش‌آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی در این رخداد تاریخی تهیه و تولید خواهد شد تا بخشی از مجاهدت‌ها و حضور پرشور دانشگاهیان در این رویداد ملی و تاریخی برای آیندگان به یادگار بماند.

کد مطلب 6875260

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