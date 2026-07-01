بیش از ۳۲ هزار گردشگر از مجموعه جهانی تخت سلیمان بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، افراسیاب گراوند در این زمینه افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۲ هزار و ۶۴۳ گردشگر داخلی و خارجی از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان بازدید کرده‌اند و برای آشنایی با این اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی به شهرستان تکاب سفر کرده‌اند.

وی با اشاره به فعال بودن این مجموعه در ایام جنگ رمضان افزود: فعالیت مستمر پایگاه با هدف تقویت امید، آرامش، همبستگی و انسجام ملی ادامه یافت و با استقبال مناسب گردشگران همراه بود که نشان داد میراث تمدنی و فرهنگی ایران حتی در شرایط بحرانی نیز همچنان مورد توجه مردم قرار دارد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب ادامه داد: بازدیدکنندگان علاوه بر آثار تاریخی مجموعه، از غرفه‌های صنایع‌دستی مستقر در محوطه، چشمه‌های آب‌معدنی و آبگرم منطقه، آبشار قینرجه و چمن متحرک چملی‌گول نیز دیدن کردند و با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه آشنا شدند.

گراوند با اشاره به آمار سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۵ هزار گردشگر از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان بازدید کردند که حدود ۲۵۰ نفر از آنان گردشگران خارجی بودند.

وی اضافه کرد: مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب شامل آثار تاریخی از جمله آتشکده آذرگشنسب، معبد آناهیتا، تالار ستون‌دار، ایوان خسرو، برج و بارو و بقایای معماری دوره ایلخانی است. همچنین محوطه‌های پیرامونی آن همچون زندان سلیمان، کوه بلقیس، سنگ اژدها و کوه طویله را در بر می‌گیرد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب یادآور شد: مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان شامل آثار شاخصی همچون آتشکده آذرگشنسب، معبد آناهیتا، تالار ستون‌دار، ایوان خسرو، برج و بارو و بقایای معماری دوره ایلخانی است.

وی اضافه کرد: همچنین محوطه‌های پیرامونی آن از جمله زندان سلیمان، کوه بلقیس، سنگ اژدها و کوه طویله نیز از دیگر جاذبه‌های این مجموعه به شمار می‌روند.