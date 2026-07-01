تأمین ۱۲هزار تن کالای اساسی برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تأمین و ذخیره‌سازی ۱۲ هزار تن کالای اساسی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: تمامی اقلام موردنیاز موکب‌ها با قیمت مصوب در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به آمادگی کامل برای تأمین نیازهای مراسم اظهار کرد: ۳ هزار تن برنج، ۲ هزار تن روغن، شکر، قند و سایر اقلام اساسی بر اساس درخواست موکب‌ها تأمین و در حال توزیع است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: همچنین ۴ هزار تن مرغ و گوشت منجمد در سردخانه‌های استان ذخیره‌سازی شده و متناسب با حواله‌های صادر شده در اختیار موکب‌ها قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه آب‌معدنی مورد نیاز مراسم نیز تأمین شده است، گفت: این محصولات برای توزیع در روز برگزاری مراسم در حال آماده‌سازی و نگهداری در سردخانه‌ها هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین از تمهیدات ویژه برای تأمین نان خبر داد و افزود: سهمیه آرد نانوایی‌ها ۱۰ روز زودتر از موعد در اختیار نانوایان قرار گرفته تا در صورت ایجاد ترافیک یا افزایش تقاضا، مشکلی در پخت و توزیع نان به وجود نیاید.

به گفته وی، علاوه‌بر استقرار نانوایی‌های سیار، حدود ۲ میلیون قرص نان برای این مراسم پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اتحادیه بنکداران نیز در ایام تعطیلات فعال خواهد بود و اقلام مورد نیاز موکب‌ها از جمله آب معدنی، مواد غذایی و سایر ملزومات را تأمین می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تأکید کرد: فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سایر نیازهای مراسم به صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت تا خدمات‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان بدون وقفه انجام شود.