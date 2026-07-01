تولید مرغ در قزوین ۵۰ درصد فراتر از نیاز استان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور اظهار کرد: در خردادماه سال جاری، سه میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در ۱۴۹ واحد پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده که ظرفیت تولید حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ را فراهم می‌کند.

وی افزود: میزان تولید پیش‌بینی‌شده حدود ۵۰ درصد بیش از نیاز مصرفی استان است و علاوه بر تأمین کامل بازار داخلی، امکان ارسال محصول به سایر استان‌ها نیز وجود دارد.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: با تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی، نظارت مستمر بر واحدهای پرورشی و همکاری بهره‌برداران، هیچ‌گونه خللی در روند تولید و عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ در استان ایجاد نشده است.

رمضانپور خاطرنشان کرد: پایداری تولید محصولات پروتئینی، به‌ویژه گوشت مرغ و تخم‌مرغ، از اولویت‌های اصلی بخش کشاورزی استان است و این سازمان با رصد مستمر وضعیت تولید و بازار، اقدامات لازم را برای حفظ آرامش بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان دنبال می‌کند.