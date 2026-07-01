به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، امروز (چهارشنبه، ۱۰ تیر) در نشست خبری تشریح تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، با اشاره به جزئیات برنامه پروازها و محدودیتهای اعمالشده در فرودگاههای کشور گفت: روز پنجشنبه هیچ محدودیتی برای انجام پروازها در فرودگاه مهرآباد، فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و سایر فرودگاههای کشور وجود ندارد و تمامی پروازها مطابق برنامه انجام خواهد شد.
وی افزود: از ساعت ۵ صبح روز جمعه (۱۲ تیر)، به دلیل ورود هیئتهای دیپلماتیک، مقامات سیاسی و میهمانان خارجی برای حضور در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، فرودگاه مهرآباد به طور کامل بسته خواهد شد و تنها پروازهای دیپلماتیک و سیاسی اجازه انجام عملیات پروازی خواهند داشت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: در مقابل، فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در روز جمعه بدون محدودیت به فعالیت خود ادامه میدهد و تمامی پروازهای این فرودگاه به صورت طبیعی و طبق برنامه انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: از هموطنان درخواست میکنیم با توجه به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، احتمال ایجاد محدودیتهای ترافیکی در مسیرهای منتهی به فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی (ره) را مدنظر قرار دهند و برای جلوگیری از جا ماندن از پرواز، زودتر از زمان معمول در فرودگاه حاضر شوند.
شیرودی تصریح کرد: در روزهای شنبه (۱۳ تیر) و یکشنبه (۱۴ تیر) هیچ محدودیتی برای انجام پروازها در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) اعمال نخواهد شد و عملیات پروازی در هر دو فرودگاه به صورت عادی ادامه مییابد.
وی افزود: روز دوشنبه (۱۵ تیر) به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، آسمان تهران به طور کامل بسته خواهد شد و در این روز هیچ پروازی از فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) انجام نمیشود و فضای پروازی هر دو فرودگاه به طور کامل مسدود خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از روز سهشنبه، فرودگاه مهرآباد فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت، اما فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به دلیل انتقال پیکر رهبر شهید به کشور عراق، همچنان بسته خواهد ماند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در روزهای چهارشنبه (۱۶ تیر) و پنجشنبه (۱۷ تیر) محدودیت خاصی برای پروازها پیشبینی نشده است، اما در روز هجدهم، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهر مقدس مشهد، آسمان مشهد و فرودگاههای اقماری آن به طور کامل بسته خواهد شد.
وی گفت: تصمیمگیری سازمان هواپیمایی کشوری با دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی ارکان هوانوردی وزارتخانه بر این اساس انجام شده است که کمترین میزان محدودیت برای پروازها و فعالیت فرودگاههای کشور اعمال شود.
شیرودی تصریح کرد: تعداد هیئتهای دیپلماتیکی که تاکنون حضور آنها به سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اعلام شده، مشخص است، اما ممکن است تا آخرین لحظات تغییراتی در تعداد هیئتهای خارجی و میهمانان صورت گیرد.
افزایش قیمت بلیت در ایام مراسم تشییع در دستور کار نیست
وی تاکید کرد: در زمینه نرخ بلیت هواپیما، پیشبینی ما این است که تغییر محسوسی نسبت به نرخهای فعلی ایجاد نشود و تمام تلاش سازمان هواپیمایی کشوری بر حفظ ثبات قیمت بلیتها در این ایام متمرکز است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: برای مراسم روز ۱۸ تیر در مشهد مقدس، برنامهریزی شده است از ظرفیت شرکتهای هواپیمایی دارای ناوگان پهنپیکر حداکثر استفاده شود تا امکان جابهجایی بیشترین تعداد مسافر فراهم شود.
وی ادامه داد: همچنین تلاش کردهایم پیش از ۱۸ تیر، بیشترین ظرفیت پروازی به مقصد مشهد مقدس را در اختیار زائران و مسافران قرار دهیم تا روند جابهجایی با سهولت بیشتری انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پروازهای نجف نیز گفت: در حال حاضر برای انجام پروازها به مقصد نجف هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و تاکنون نیز محدودیتی از سوی طرف عراقی به ما اعلام نشده است.
شیرودی اظهار کرد : البته این احتمال وجود دارد که همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در کشور عراق، محدودیتهایی از سوی مقامات عراقی اعمال شود، اما تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی در این خصوص دریافت نکردهایم و در حال حاضر پروازهای نجف به صورت عادی انجام میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر ادامه روند عادی پروازهای نجف، ظرفیت این پروازها نیز افزایش خواهد یافت تا پاسخگوی تقاضای مسافران باشد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به قیمت بلیت پروازهای خارجی اظهار کرد: برای پروازهای خارجی از جمله مسیر نجف، محدودیت قیمتی مشخصی وجود ندارد، اما با شرکتهای هواپیمایی مذاکرات متعددی انجام شده است تا نرخهای فعلی حفظ شود و افزایش قابل توجهی در قیمت بلیتها ایجاد نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر در شرایط خاص، افزایش تقاضا موجب رشد قیمتها شود، سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش ظرفیت پروازها تلاش خواهد کرد نرخ بلیت را کنترل کند.
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