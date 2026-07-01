به گزارش خبرنگار مهر،حسن عبودی مزرعی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی تردد گسترده کاروان‌های اعزامی از سراسر استان و تراکم بالای جمعیت برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ۲۷ ایستگاه شهری و ۲۴ پایگاه بین‌شهری امداد و نجات استان در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ تیرماه در آماده‌باش کامل خواهند بود.

وی افزود: در این مدت، آمبولانس‌ها، خودروهای امدادی و نیروهای عملیاتی در محورهای پرتردد مستقر می‌شوند و با تأمین اقلام و داروهای ضروری، خدمات امدادی لازم را در سطح محورهای مواصلاتی ارائه خواهند داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان تصریح کرد: ۵ تیم تخصصی واکنش سریع با تجهیزات کامل و آمبولانس‌های مجهز از استان خوزستان برای پوشش امدادی آیین وداع و تشییع رهبر شهید در استان‌های تهران و قم مستقر شده‌اند.

وی بیان کرد: فضاسازی پایگاه‌ها متناسب با این مناسبت، آماده‌سازی تجهیزات و حضور مستمر نیروهای عملیاتی در نقاط تعیین‌شده از جمله الزامات اجرای این طرح است تا خدمات امدادی با بالاترین کیفیت به زائران ارائه شود.