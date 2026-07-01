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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

۱۲۰۰ نجاتگر هلال‌احمر خوزستان برای تشییع رهبر شهید در آماده‌باش هستند

۱۲۰۰ نجاتگر هلال‌احمر خوزستان برای تشییع رهبر شهید در آماده‌باش هستند

اهواز - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: یک هزار و ۲۰۰ نجاتگر، درمانگر و پرسنل مجرب برای پوشش امدادی کاروان‌های اعزامی به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر،حسن عبودی مزرعی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی تردد گسترده کاروان‌های اعزامی از سراسر استان و تراکم بالای جمعیت برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ۲۷ ایستگاه شهری و ۲۴ پایگاه بین‌شهری امداد و نجات استان در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ تیرماه در آماده‌باش کامل خواهند بود.

وی افزود: در این مدت، آمبولانس‌ها، خودروهای امدادی و نیروهای عملیاتی در محورهای پرتردد مستقر می‌شوند و با تأمین اقلام و داروهای ضروری، خدمات امدادی لازم را در سطح محورهای مواصلاتی ارائه خواهند داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان تصریح کرد: ۵ تیم تخصصی واکنش سریع با تجهیزات کامل و آمبولانس‌های مجهز از استان خوزستان برای پوشش امدادی آیین وداع و تشییع رهبر شهید در استان‌های تهران و قم مستقر شده‌اند.

وی بیان کرد: فضاسازی پایگاه‌ها متناسب با این مناسبت، آماده‌سازی تجهیزات و حضور مستمر نیروهای عملیاتی در نقاط تعیین‌شده از جمله الزامات اجرای این طرح است تا خدمات امدادی با بالاترین کیفیت به زائران ارائه شود.

کد مطلب 6876485

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