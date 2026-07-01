به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام رضا نوری، ظهر چهارشنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: جنایتهایی که در این جنگ علیه ملت ایران صورت گرفت، باید برای افکار عمومی تبیین و روایت شود و همه دستگاهها و آحاد مردم نیز در عرصههای مختلف، وظایف خود را در شرایط جنگی بهدرستی انجام دهند.
وی با بیان اینکه جنگ ناجوانمردانهای بر ملت ایران تحمیل شد، اظهار کرد: در این جنگ، فرماندهان، دانشمندان، مردم بیگناه و دانشآموزان به شهادت رسیدند و این جنایتها باید بارها روایت، تکرار و برای نسلهای آینده بازگو شود.
امام جمعه بجنورد با استناد به آیات سوره توبه افزود: امروز با دشمنی روبهرو هستیم که به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست و قرآن کریم نیز تصریح میکند اگر دشمن پیمانشکنی کرد، مقابله با او جایز و لازم است.
وی تأکید کرد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به اقدامات دشمن، در چارچوب همین آموزه قرآنی بوده و اگر دشمن به نقض عهد خود ادامه دهد، پاسخها نیز باید به گونهای باشد که بازدارندگی لازم ایجاد شود.
حجتالاسلام نوری با بیان اینکه جنگ تمام نشده و تنها شکل آن تغییر کرده است، تصریح کرد: امروز همه کشور در میدان جنگ قرار دارد و هر بخش باید مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دهد تا زمینه پیروزی بر دشمن فراهم شود.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح باید آمادگی کامل خود را حفظ کنند و دستگاه دیپلماسی نیز با تکیه بر موضع قدرت، بدون اعتماد به وعدههای دشمن، از منافع کشور دفاع کند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به جنگ اقتصادی گفت: دشمن تلاش میکند از طریق فشار بر معیشت مردم، کشور را دچار مشکل کند، از اینرو مدیران و مسئولان اقتصادی باید همانند رزمندگان در میدان نبرد، شبانهروز برای تأمین نیازهای مردم و خنثیسازی توطئههای دشمن تلاش کنند.
وی از اقدامات دولت در مدیریت شرایط اخیر قدردانی کرد و افزود: در روزهای گذشته تلاشهای ارزشمندی صورت گرفت تا مردم با مشکلات جدی در تأمین کالاهای مورد نیاز مواجه نشوند و این روند باید با قدرت ادامه یابد.
امام جمعه بجنورد همچنین جنگ فرهنگی را از دیگر عرصههای تقابل دشمن دانست و اظهار کرد: دشمن به دنبال از بین بردن غیرت دینی، عفاف، حیا، وحدت و همبستگی ملت ایران است و قرآن کریم نیز نسبت به اختلاف و تفرقه هشدار داده است، زیرا اختلاف موجب سستی و از بین رفتن اقتدار جامعه خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه نقد و مطالبهگری حق مردم است، بیان کرد: انتقاد باید با هدف اصلاح امور باشد، نه تخریب و تضعیف کشور.
حجتالاسلام نوری در بخش دیگری از سخنان خود به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این مراسم تنها یک تشییع معمولی نیست، بلکه نمایش اقتدار، وحدت و انسجام ملت ایران، جبهه مقاومت و نظام اسلامی در برابر دشمنان است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه مسئولان استان، استاندار، فرمانداران و دستگاههای اجرایی تدابیر لازم را برای برگزاری این مراسم اندیشیدهاند، از مردم خواست با حضور گسترده در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن تجلیل از مقام شهدا، وحدت و همدلی خود را به نمایش بگذارند.
وی تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم، علاوه بر ادای احترام به شهدا، نوعی قدرتنمایی، ایجاد بازدارندگی در برابر دشمن، تبلیغ ارزشهای انقلاب اسلامی و محکومیت جنایتهای دشمنان خواهد بود
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