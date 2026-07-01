به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی در جلسه شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های لرستان که با محوریت بررسی آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب برگزار شد، اظهار کرد: مردم میدان‌دار واقعی این آئین هستند تا این رویداد در ذهن و ضمیر جهانیان حک شود؛ زیرا رسانه‌های معاند همیشه سعی داشتند روایت جعلی از ایشان ارائه کنند و این وداع در میان خیل مردم مشتاق، این روابط را باطل می‌کند.

مردم، مرجعیت و فرهنگ؛ قدرت‌های ملی و نرم ایران هستند

وی ادامه داد: این آئین نشان می‌دهد که لنگر ایران قوی و سکان آن در دست مرجعیت ولایت و رهبری یعنی رهبر شهید و رهبر عزیز انقلاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است که کلیدواژه مهمی در برابر جنگ روانی و ترکیبی دشمن است.

رئیس شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های لرستان، گفت: فرهنگ کهن ایران بزرگ، فرهنگ قدرشناسی است، قدرشناسی از رهبری که با مردمش صادق بود و مردمش را بهتر از هرکسی می‌شناخت.

پورعلی، افزود: مردم، مرجعیت و فرهنگ؛ قدرت‌های ملی و نرم ایران هستند که بر بستر اشک و آه و سوگ خود را نشان می‌دهند و بر همین اساس ایران در این ایام یکپارچه سوگ، اشک و آه خواهد بود همان‌گونه که از دیدگاه رهبر شهید، قدرت اشک در کنار شهادت دیده می‌شد.

دشمن همیشه با ایران مستقل و قوی در تقابل بوده است

وی اظهار کرد: مراسم تاریخی وداع با قائد امت، بستر دیگری از جنگ ترکیبی و شناختی است؛ زیرا دشمن همیشه با ایران مستقل و قوی در تقابل بوده و ما با رهبری وداع می‌کنیم که در ساخت ایران قوی و استقلال آن مجاهدت و تلاش ویژه‌ای داشت و اگر امروز روایت جدیدی از ایران در منطقه و جهان شکل‌گرفته، مبدع آن رهبر شهید بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه برنامه‌های ملی در این زمینه در کشور طراحی و ابلاغ شده است، گفت: در استان نیز ۱۲ کمیته برنامه‌های ویژه‌ای تهیه و تدوین شده است که در این مراسمات باید توجه ویژه‌ای به فضای حاکم بر کشور برای بازنمایی این حضور مردمی باشد.

پورعلی با بیان اینکه در این ایام قطعاً در تجمعات شبانه شاهد حضور بیشتری از مردم خواهیم بود، افزود: براین‌اساس نیز باید هفت مراسم استانی اعلام شده در این هفته با حضور مردم در روزهای مشخص برگزار و از موازی‌کاری با برنامه‌های محوری این هفته در استان پرهیز شود.

وی تصریح کرد: از ظرفیت هیئت مذهبی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مسجد و محلات استفاده شده تا این سوگ بزرگ که مردم پایه است به خانه‌ها نیز برسد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: اطلاع‌رسانی برای حضور میدانی مردم، مدیریت فضای مجازی، معرفی یک رابط رسانه‌ای با کمیته اطلاع‌رسانی ستاد گرامیداشت و وداع با رهبر شهید و تهیه. آرشیو مناسب از مراسمات دستگاه‌ها نیز در دستور کار روابط‌عمومی‌ها قرار بگیرد.