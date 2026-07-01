پیشرفت ۲۵درصد سایت مسکن مهر سوکان؛ تأکید بر تسریع تأمین خدمات زیربنایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای عملیات آماده‌سازی سایت ۵۵ هکتاری سوکان سمنان در محل اداره کل راه و شهرسازی به آخرین وضعیت اجرای عملیات آماده‌سازی سایت اشاره داشت و افزود: رفع موانع اجرایی در بخش اجرای شبکه فاضلاب و تأمین برق مورد تاکید است.

وی به تسریع در اجرای خدمات زیربنایی تاکید کرد و یادآور شد: هماهنگی و هم افزایی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به‌منظور اجرای پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی می بایست انجام شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اینکه این مجموعه از سایت‌های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، ادامه داد: تاکنون قطعات زمین ویلایی آن به ۳۸۴ خانوار مشمول این قانون واگذار شده است.

طباطبایی اضافه کرد: عملیات آماده‌سازی این سایت هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد و توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجرا است.

وی افزود: این اقدامات گامی موثر در راستای تأمین مسکن محرومان در استان سمنان است که تحقق این گام همراهی همه دستگاه ها را می طلبد.