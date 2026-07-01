حیدری نژاد: آموزش و مشارکت کلید مدیریت موفق پسماند روستایی است

رحمت حیدری نژاد در حاشیه افتتاحیه دوره آموزش مدیریت پسماند روستای اشمان کماچال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه محیط زیست متأثر از نحوه مدیریت انسانی است، اظهار کرد: اگر محیط زیست را به درستی مدیریت کنیم، فضایی مناسب برای زندگی خواهیم داشت، اما در صورت عدم مدیریت، محیط زیست دیگر برای زیستن مناسب نخواهد بود.

وی با نگاهی جامع به قلمرو زیست، روستا، شهر، شهرستان و کل کشور را «خانه مشترک» همگان دانست و افزود: خانه محیطی است که ما در آن تردد می کنیم و هرچه این محیط تمیزتر باشد، برای همه ما دل انگیزتر خواهد بود.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به تجربیات موفق در استان گیلان و به ویژه این شهرستان، اظهار کرد: کارهای ماندگاری در این منطقه در حال انجام است که نمونه های بارز آن را می توان در روستاهایی نظیر سالکده و لسکوکلایه مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: در این روستاها با مدیریت صحیح، دستاوردهای چشمگیری حاصل شده و امتیازات ویژه ای ایجاد شده است، به طوری که محل های دپوی زباله اکنون تبدیل به محل های کشت و کشاورزی شده اند.

حیدری نژاد بر لزوم تغییر دیدگاه عمومی نسبت به پسماندها تأکید کرد و گفت: عدم مدیریت در حوزه پسماند همواره مشکل آفرین است، در حالی که مدیریت درست منجر به نتایجی چون «غذای سالمتر و نیاز به داروی کمتر» می شود.

وی افزود: برای دستیابی به این اهداف، آموزش بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا آموزش به ما می آموزد که با پسماندهای تولیدشده چه کنیم. همه مردم به زباله به چشم چیزی کثیف مینگرند، اما حقیقت این است که پسماند باید به گونه ای مدیریت شود که ماده ای مفید برای محیط زیست چون کمپوست و بازیافت مواد تولید کند.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به آغاز مسیر مدیریت پسماند در روستای اشمان دهکا از سال های گذشته و اجرای عملیاتی آن از امروز، این اقدام را حلقه‌ای از یک زنجیره بزرگتر دانست و اظهار کرد: برای اجرای موفق مدیریت پسماند در تمامی روستاهای شهرستان، اولویت نخست با آموزش است.

وی از نقش مؤثر بانوان در تغییر رفتارهای اجتماعی، به ویژه آموزش محیط زیست، گفت و ادامه داد: آموزش ها به ویژه از سوی بانوان که تأثیرگذارتر هستند، در حوزه محیط زیست خروجی بهتری خواهد داشت تا محیط زیستی پاک و پایدار برای نسل های آینده به ارمغان آورند.