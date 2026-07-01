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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

واگذاری ۴هکتار از اراضی ملی آذربایجان ‌غربی برای احداث نیروگاه خورشیدی

واگذاری ۴هکتار از اراضی ملی آذربایجان ‌غربی برای احداث نیروگاه خورشیدی

ارومیه - مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از واگذاری چهار هکتار از اراضی ملی استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خریندی در این زمینه از واگذاری چهار هکتار از اراضی ملی استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان‌های مهاباد و خوی طی سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان استان در توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان، فرآیند تسهیل واگذاری اراضی مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار مدیریت امور اراضی قرار گرفته است.

خرسندی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۱ فقره پرونده مربوط به واگذاری اراضی ملی به منظور احداث نیروگاه‌های خورشیدی، به مساحت بیش از ۲۴۰ هکتار، پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های کارشناسی مصوب و واگذار شده است.

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در سه‌ ماهه نخست سال جاری نیز ۲ فقره از این پرونده‌ها در شهرستان‌های مهاباد و خوی به مساحت مجموع چهار هکتار به متقاضیان تحویل شده است.

خرسندی با تاکید بر تداوم حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: اولویت این مدیریت، حمایت از طرح‌هایی است که علاوه بر برخورداری از توجیه اقتصادی، الزامات و ملاحظات زیست‌محیطی را نیز رعایت کرده و در مسیر توسعه پایدار استان گام برمی‌دارند.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری این اراضی گامی مؤثر در تحقق اهداف سند چشم‌انداز استان در حوزه توسعه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.

کد مطلب 6876588

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