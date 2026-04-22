به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین بعداز ظهر چهارشنبه در دیدار خادمیاران رضوی استان سمنان با نماینده ولی فقیه در استان سمنان در دفتر وب، از برپایی بیش از ۴۵۰ موکب در ایام «شب‌های اقتدار» در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های تبیینی و تبلیغی گسترده در کانون‌های مختلف و در حوزه خدمات معیشتی و حمایتی در دستور کار خادمیاران قرار دارد تاکید کرد: توزیع ۱۴ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی، فراهم کردن زمینه اطعام برای ۲۵۰ هزار نفر، انجام بیش از ۱۰۰ رأس قربانی و عقیقه و پرداخت هزینه‌های درمانی برای یک هزار نفر لز جمله اقدامات خادمیاران رضوی استان است.

مدیر خادمیاران رضوی استان سمنان از تأمین هزینه ۴۰ سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند خبر داد و گفت: ثبت چهار موقوفه جدید از دیگر کارهای انجام شده در استان است.

سعدالدین ارزش ریالی خدمات نقدی و غیرنقدی ارائه شده توسط خادمیاران استان را که در سامانه رسمی این مجموعه ثبت شده، بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان عنوان کرد.

وی همچنین ارزش خدمات اجتماعی و فرهنگی ارائه شده، مانند اعزام زائران به مشهد مقدس و توزیع بسته‌های معیشتی، را بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد کرد که با همت مردم و خیران استان سمنان صورت گرفته است.

وی در ادامه به حضور فعال ۱۸۳ هزار خادمیار در کانون‌های عمومی و تخصصی اشاره کرد و گفت: این خادمیاران در سال گذشته در مجموع ۷۷۰ هزارنفر خدمت را در بخش‌های مختلف از طریق ۲۰ کانون تخصصی از جمله حقوقی، مشاوره، سلامت، قرآن، خانواده، اشتغال، تبلیغ و کارآفرینی، به مردم ارائه کرده‌اند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان از انتصاب استان سمنان به مدیریت هماهنگی کارهای فرهنگی و اجتماعی «پهنه منطقه سه» کشور شامل استان‌های تهران، سمنان، مازندران و گلستان خبر داد و گفت: این مسئولیت که از اسفندماه سال گذشته به مدت یک سال ابلاغ شده، نشان‌دهنده نقش برجسته استان سمنان در هماهنگی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح منطقه‌ای است.

سعدالدین اولویت‌های برنامه‌های سال جاری را تشریح کرد و بر اجرای برنامه‌های تبیینی با توجه به شرایط جامعه و مسائل روز، تقویت بحث جوانی جمعیت، حمایت از کانون‌های جوانان و بانوان و رسیدگی مستمر به مشکلات مردم تأکید کرد.

وی همچنین از ابلاغ ۴۷ برنامه ملی برای دهه کرامت امسال خبر داد و گفت: دوستان ما در کانون‌های خدمت رضوی استان و شهرستان‌ها، این برنامه‌ها را با تدوین ۱۱۰ برنامه اجرایی، بومی‌سازی کرده‌اند.