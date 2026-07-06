اسکان زائران از ۱۶ استان و توزیع بیش از ۱۲۵۰۰ وعده غذایی در کاشان

محمد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم خدمترسانی موکب «خادمالرضا علیهالسلام» شهید سیدعلی حسینی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) در سومین روز فعالیت خبر داد و اظهار کرد: این موکب که به همت کانونهای خدمت رضوی منطقه کاشان در مصلی حضرت بقیةاللهالاعظم(عج) برپا شده است، همچنان با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران بدرقه رهبر شهید است.
وی ابراز کرد: این موکب تاکنون توفیق خدمترسانی با توزیع بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ وعده صبحانه، ناهار و شام در محل موکب و کواکب بینراهی شهرستان را داشته و در محل موکب نیز خدمات پذیرایی شامل چای، شربت و دوغ به صورت مستمر به زائران ارائه میشود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی منطقه کاشان با اشاره به خدمات اسکان موکب تصریح کرد: تاکنون قریب به یک هزار نفر از زائران از ۱۶ استان کشور در این موکب اسکان یافتهاند و خدمات رفاهی، فرهنگی و معنوی مورد نیاز آنان فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: دارالشفای موکب نیز با حضور مستمر پزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب، به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات درمانی به زائران است.
جهاندار نقش شبکه خادمیاری رضوی را در مدیریت این حرکت مردمی برجسته دانست و گفت: برنامهریزی، سازماندهی، تأمین نیروی انسانی و مدیریت بخشهای مختلف موکب به همت شبکه خادمیاری رضوی انجام شده و خادمیاران با روحیه جهادی در بخشهای مختلف، خدمترسانی به زائران را بر عهده دارند.
وی همچنین از بازدید جمعی از مسئولان شهرستان از روند خدمترسانی موکب خبر داد و گفت: امام جمعه محترم کاشان، فرماندار ویژه شهرستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، معاون بهداشتی دانشگاه، رئیس شبکه بهداشت و درمان، رئیس اورژانس ۱۱۵، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، شهردار قمصر، رئیس اداره راه و شهرسازی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعضای شورای اسلامی شهر، دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان آران و بیدگل و جمعی دیگر از مسئولان با حضور در موکب، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی و فعالیتهای خادمیاران رضوی قرار گرفتند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی منطقه کاشان در پایان با قدردانی از همراهی خادمیاران رضوی، خیرین، نیروهای داوطلب و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: خدمترسانی موکب «خادمالرضا علیهالسلام» تا پایان زمان پیشبینیشده با تمام ظرفیت ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم میزبانی شایستهای از زائران بدرقه رهبر شهید داشته باشیم.
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