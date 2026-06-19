از بدمینتون کنار گذاشته شدم/ به جایگاهی که شایسته آن هستم رسیدم

صحابه فرد ملی‌پوش پدل بانوان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط این رشته و حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا برای نخستین‌بار اظهار داشت: تیم ملی پدل بانوان در نخستین دوره حضور خود در بازی‌های آسیایی با دو نماینده در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد و تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

وی با اشاره به وضعیت آماده‌سازی تیم ملی افزود: در حال حاضر تمرینات به‌صورت منظم و روزانه در دو نوبت برگزار می‌شود و علاوه بر آن در مسابقات بین‌المللی نیز شرکت می‌کنیم. به‌تازگی از رقابت‌های استانبول بازگشته‌ایم و هفته آینده نیز اعزام‌هایی به مالزی، باکو و گرجستان در برنامه داریم تا علاوه بر کسب تجربه امتیاز لازم برای ارتقای جایگاه در جدول رنکینگ را به دست آوریم.

فرد درباره سطح رقابت‌ها در بازی‌های آسیایی گفت: تمامی کشورها در حال آماده‌سازی جدی هستند و مسابقات برای همه تیم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. کشورهایی مانند ژاپن، اندونزی و برخی کشورهای عربی از رقبای اصلی ما محسوب می‌شوند اما ما نیز با تمام توان در حال تمرین هستیم و تلاش می‌کنیم نتیجه قابل قبولی کسب کنیم.

وی ادامه داد: پدل در سال‌های اخیر با قرار گرفتن زیرمجموعه فدراسیون تنیس رشد قابل توجهی داشته و بیشتر دیده شده است. افزایش باشگاه‌های پدل در کشور و همچنین موفقیت در مسابقات آسیای غربی باعث شده این رشته بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. حضور رضا گلزار، حمایت‌های فدراسیون و برگزاری مسابقات کشوری نیز در این روند بسیار مؤثر بوده است.

ملی‌پوش پدل بانوان در پاسخ به سؤالی درباره شانس مدال در بازی‌های آسیایی عنوان کرد: ما قول کسب مدال داده‌ایم و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف انجام می‌دهیم. با این حال پیش از مسابقات اصلی حضور در رقابت‌های بین‌المللی و کسب امتیاز در رنکینگ اهمیت زیادی دارد. کشورهایی مانند ژاپن و اندونزی از رقبای جدی ما هستند اما هدف ما ارائه بهترین عملکرد است.

وی همچنین درباره تغییر رشته ورزشی خود از بدمینتون به پدل گفت: پیش از این ۱۴ سال در رشته بدمینتون فعالیت داشتم و عضو تیم ملی بودم اما به دلیل محدودیت‌های سنی و تصمیم فدراسیون ادامه فعالیت در آن رشته برایم ممکن نشد. در زمان خداحافظی جزو سه بازیکن برتر کشور بودم و در سوپرلیگ نیز همراه تیم شرکت گاز به مقام قهرمانی رسیده بودیم.

فرد افزود: اگرچه این تغییر برای من تصمیم شخصی نبود و به نوعی مجبور شدم بدمینتون را رها کنم اما اکنون از حضور در پدل بسیار خوشحال هستم و احساس می‌کنم در این رشته به جایگاهی که شایسته آن هستم رسیده‌ام.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره وضعیت بدمینتون ایران نیز گفت: با بازیکنان فعلی تیم ملی در ارتباط هستم و متأسفانه از شرایط موجود رضایت کامل ندارند. مشکلاتی مانند نبود اسپانسر، هزینه‌های بالای اعزام و کمبود امکانات تمرینی همچنان وجود دارد و همین موضوع باعث شده برخی بازیکنان از ادامه مسیر دلسرد شوند.

ملی‌پوش سابق بدمینتون در پایان خاطرنشان کرد: بدمینتون رشته‌ای جذاب و پرمخاطب است و حتی در سطح عمومی نیز طرفداران زیادی دارد ولی متأسفانه کاهش حمایت‌ها باعث شده روند رشد آن با چالش مواجه شود. امیدوارم شرایطی فراهم شود تا ورزشکاران این رشته بتوانند با انگیزه بیشتری ادامه دهند.