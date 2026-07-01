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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

پخش رئالیتی‌شوی «کن‌دو» از شبکه نمایش خانگی

پخش رئالیتی‌شوی «کن‌دو» از شبکه نمایش خانگی

رئالیتی‌شوی «کن‌دو» با میزبانی آرش ظلی‌پور و صحرا اسدالهی به‌زودی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، رئالیتی‌شوی «کن‌دو» با میزبانی آرش ظلی‌پور و صحرا اسدالهی و با محوریت قدردانی از قهرمانان واقعی جامعه به خانه آنها می‌رود و با بازسازی محل زندگی‌شان، روایتگر بخشی از زندگی و فداکاری‌های آنهاست. در کنار این روایت‌ها، چهره‌های شناخته‌شده سینما، تلویزیون و موسیقی نیز در موقعیت‌ها و چالش‌های مختلف معماری و بازسازی در این برنامه حضور پیدا می‌کنند.

«کن‌دو» بر پایه گفتگو، روایت و چالش‌های متنوع طراحی شده و تلاش دارد ضمن روایت داستان قهرمانان واقعی، جنبه‌هایی کمتر دیده‌شده از شخصیت مهمانان را نیز به نمایش بگذارد.

شبنم مقدمی، محسن کیایی، ژاله صامتی، کامبیز دیرباز، فرزاد فرزین، پژمان بازغی و جمعی دیگر از هنرمندان، از جمله مهمانان این رئالیتی‌شو هستند که در قسمت‌های مختلف «کن‌دو» حضور خواهند داشت.

کد مطلب 6876708
عطیه موذن

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