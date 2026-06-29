فارس در تدارک بدرقه تاریخی؛ یک استان در مسیر وداع با قائد شهید امت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: ایران در آستانه یکی از تلخترین و تاریخیترین روزهای خود قرار دارد؛ روزهایی که نه فقط تقویم سیاسی کشور، بلکه حافظه جمعی یک ملت را برای همیشه دگرگون خواهد کرد.
هفته آینده، میلیونها ایرانی از اقصی نقاط کشور راهی تهران، قم و مشهد خواهند شد تا در آیین وداع، تشییع و خاکسپاری «آقای شهید ایران» حضور یابند و با مردی که دههها سکاندار انقلاب، نماد استقامت و پرچمدار عزت و استقلال ایران بود، وداع کنند.
مراسمی که بیتردید یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و روایت دیگری از پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب را به نمایش خواهد گذاشت.
در این میان، استان فارس؛ دیار سومین حرم اهلبیت(ع)، سرزمین علم، ادب، حماسه و شهادت، از نخستین روزهای اعلام زمان برگزاری این مراسم، خود را برای حضوری پرشور و سازمانیافته آماده کرده است.
از تشکیل ستادهای هماهنگی و برگزاری نشستهای فشرده میان دستگاههای اجرایی، امنیتی، فرهنگی و خدماتی گرفته تا برنامهریزی برای اعزام گسترده کاروانهای مردمی، تأمین ناوگان حملونقل، آمادهسازی مواکب، پشتیبانیهای رفاهی و خدماتی و اجرای برنامههای فرهنگی و آیینی؛ همه و همه نشان میدهد که فارس، همچون همیشه در بزنگاههای تاریخی، نقشآفرینی مؤثر و درخور شأن خود را برای این وداع تاریخی بر عهده گرفته است.
آنچه این روزها در جایجای فارس جریان دارد، تنها مجموعهای از تصمیمات اداری و اقدامات اجرایی نیست؛ بلکه تبلور عشقی عمیق، وفاداری دیرینه و احساس مسئولیتی است که مردم این استان نسبت به انقلاب اسلامی و رهبری آن در دل دارند.
از مساجد و هیئتهای مذهبی تا گروههای مردمی، نهادهای فرهنگی، دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی، همگی در کنار یکدیگر تلاش میکنند تا سهم خود را در برگزاری باشکوه این بدرقه تاریخی ایفا کنند؛ بدرقهای که نه پایان یک راه، بلکه تجدید عهدی دوباره با آرمانهایی است که رهبر شهید انقلاب اسلامی عمر خویش را وقف پاسداری از آنها کرد.
برنامه اعزام کاروانهای زائران فارسی به تهران
حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکمکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس و سخنگوی ستاد بزرگداشت مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات برنامههای استان فارس برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در شهرهای تهران، قم و مشهد، اظهار داشت: در سطح کشور ستادی برای هماهنگی این مراسم تشکیل شده و در استان فارس نیز این ستاد با اشراف نماینده ولیفقیه در استان و استاندار فارس فعالیت خود را آغاز کرده است.
ملکمکان افزود: در ذیل این ستاد، کمیتههای مختلفی از جمله اطلاعرسانی و تبلیغات، پشتیبانی و تدارکات و کمیته اعزام تشکیل شده که هر یک مأموریتهای مشخصی را دنبال میکنند. شعار این مراسم «باید برخاست» انتخاب شده و نشان آن نیز «مشت گرهکرده» به یاد لحظه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی تعیین شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه اعزام زائران به تهران به صورت کاروانی و متمرکز انجام میشود، گفت: سهمیه هر شهرستان تعیین و از طریق فرمانداران، ائمه جمعه و فرماندهان سپاه در حال برنامهریزی و ثبتنام است و جزئیات نحوه ثبتنام در شیراز نیز بهزودی اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: اعزام کاروانها از صبح ۱۴ تیرماه آغاز میشود و زائران شب ۱۵ تیر در مراسم وداع در مصلای تهران حضور خواهند یافت و روز ۱۵ تیر نیز در مراسم تشییع شرکت میکنند.
پیشبینی اسکان و خدمات رفاهی در تهران
ملکمکان با اشاره به پیشبینی محل اسکان برای زائران استان فارس در تهران گفت: اسکان در منطقه ۲۲ تهران و در مدارس، مساجد، حسینیهها و بوستانها هماهنگ شده و خدمات تغذیه و ایاب و ذهاب برای زائران کاروانی بهصورت رایگان ارائه خواهد شد.
وی افزود: همچنین افراد اعزامی با خودروهای شخصی نیز میتوانند از ظرفیت اسکان پیشبینیشده استفاده کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس درباره برنامههای مشهد مقدس نیز اظهار داشت: اعزام به مشهد به صورت کاروانی انجام نمیشود و حضور زائران به شکل خانوادگی و با خودروهای شخصی خواهد بود، اما محل اسکان در مدارس و حسینیهها برای سه روز پیشبینی و به شهرستانها ابلاغ شده است.
محدودیتهای ترافیکی و توصیههای اجرایی
وی با بیان اینکه محدودیت تردد خودروها در تهران و مشهد اعمال خواهد شد، تصریح کرد: خودروهای شخصی و اتوبوسهای کاروانها از حدود ۳۰ کیلومتری شهرها متوقف شده و ادامه مسیر با ناوگان حملونقل عمومی انجام میشود.
ملکمکان تأکید کرد: به همین دلیل ثبتنام در کاروانها صرفاً برای افراد توانمند از نظر جسمی و قادر به پیادهروی انجام میشود.
برنامههای استان فارس و شیراز در ایام مراسم
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین از برگزاری برنامههای گسترده در سطح استان خبر داد و گفت: از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه همزمان با برگزاری مراسم در کشور، برنامههای متعددی در شیراز و شهرستانها پیشبینی شده است.
وی افزود: هر روز از ساعت ۱۰ صبح در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) اجتماعات مختلفی برگزار خواهد شد؛ از جمله اجتماع بانوان سوگوار، فرهنگیان، کارکنان دستگاههای اجرایی، روحانیون، دانشگاهیان و نیروهای مسلح در روزهای مختلف این ایام.
ملکمکان در پایان از برگزاری مراسم محوری عزاداری در شب ۱۸ تیرماه خبر داد و گفت: این مراسم پس از نماز مغرب و عشاء با حرکت هیئات مذهبی از میدان امام حسین(ع) تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.
اجتماع روزانه مردمی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
سردار هاشم جمالی، جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای فارس در ایام برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی، جزئیات اقدامات و هماهنگیهای انجامشده در سطح استان ، با تأکید بر لزوم برگزاری باشکوه مراسمهای مردمی در سطح استان گفت: تمامی تجمعات مردمی که در میادین اصلی شهرها برگزار میشود، از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه با محوریت رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: هر شب در میادین اصلی، خیابانها و محلهای تجمع مردمی، مراسمهای باشکوه عزاداری و سوگواری برگزار میشود و فضای استان بهصورت کامل معطر به یاد و نام شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: همچنین هر روز صبح از روز شنبه ۱۳ تیرماه تا ۱۸ تیرماه، اجتماع باشکوه مردمی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی(ع) برگزار میشود که این مراسم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ میزبان اقشار مختلف مردم خواهد بود.
تمهیدات اسکان و خدمات برای زائران فارسی در مشهد
وی با اشاره به برنامه اعزام زائران استان فارس به مراسم تهران اظهار داشت: روز ۱۴ تیرماه اعزام مردم شریف استان فارس به تهران انجام میشود و زائران اعزامی در شب ۱۵ تیرماه در مراسم وداع در مصلی تهران حضور خواهند یافت و روز ۱۵ تیرماه نیز در مراسم تشییع شرکت کرده و سپس به شهرستانهای خود بازمیگردند.
سردار جمالی درباره برنامههای مشهد مقدس نیز گفت: برای اعزام به مشهد مقدس برنامه اعزام گروهی وجود ندارد و حضور زائران به صورت خانوادگی خواهد بود، اما تمهیدات لازم برای اسکان و تغذیه زائران در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه پیشبینی شده است.
وی افزود: مدارس، حسینیهها و اماکن اقامتی برای اسکان زائران در مشهد مقدس در نظر گرفته شده و هماهنگیهای لازم از طریق شهرستانها انجام شده است.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده مردم در این مراسمها گفت: همه برنامهریزیها با هدف برگزاری باشکوه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شده و پیشبینی میشود حضور مردم در این ایام بسیار گسترده و اثرگذار باشد.
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