  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

اکبری: ظرفیت اسکان مردمی زائران تشییع رهبر شهید به ۶ هزار نفر رسید

اکبری: ظرفیت اسکان مردمی زائران تشییع رهبر شهید به ۶ هزار نفر رسید

بجنورد-فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی گفت: با راه‌اندازی سامانه اسکان مردمی و مشارکت گسترده مردم استان، ظرفیت میزبانی و اسکان زائران تشییع به ۶ هزار نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین اکبری در گفت‌وگو با رسانه ها از آمادگی گسترده موکب‌ها و ظرفیت‌های مردمی استان برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و گفت: ۱۱ مجتمع خدماتی، ۳۰۰ موکب مردمی و اعلام آمادگی ۶ هزار نفر از مردم برای اسکان زائران پیش‌بینی شده است.

سردار اکبری در تشریح برنامه‌های خدمت‌رسانی به زائران تصریح کرد: در استان ۱۱ موکب اصلی با عنوان «مجتمع خدماتی» و ۳۰۰ موکب مردمی و فرعی از ورودی استان تا مشهد فعال خواهند بود که خدماتی همچون اسکان، پذیرایی، درمان، خدمات فرهنگی و مکانیکی را به زائران ارائه می‌کنند.

وی افزود: سامانه‌ای نیز در استان راه‌اندازی شده تا خانواده‌هایی که آمادگی میزبانی از زائران را دارند، اعلام آمادگی کنند. تاکنون حدود ۶ هزار نفر برای اسکان و پذیرایی از زائران در منازل خود ثبت‌نام کرده‌اند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت تغذیه زائران گفت: هر یک از ۱۱ موکب اصلی روزانه امکان تهیه پنج هزار پرس غذای گرم برای وعده‌های صبحانه، ناهار و شام را دارند و نانوایی‌های مورد نیاز نیز در مسیر و مشهد پیش‌بینی شده است.

سردار اکبری از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی در سراسر استان خبر داد و گفت: در تمامی شهرستان‌ها و حتی روستاها با همکاری فرمانداری‌ها، ائمه جمعه، سپاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دهیاری‌ها و پایگاه‌های بسیج برنامه‌های ویژه برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری برنامه محوری استان در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۱ در مصلای بجنورد خبر داد و افزود: تلاش می‌شود از قاریان ممتاز کشوری در این مراسم استفاده شود و در صورت فراهم نشدن شرایط، قاریان برجسته استان اجرای برنامه را بر عهده خواهند داشت.

سرداراکبری در پایان با تأکید بر محدودیت تردد خودروهای شخصی به سمت مشهد گفت: زائران با خودروی شخصی، خودروهای خود را حداکثر تا محدوده چناران یا گلبهار در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده مستقر کنند و ادامه مسیر را با ناوگان عمومی طی کنند، زیرا بر اساس اعلام ستاد ملی، از گلبهار به بعد محدودیت تردد اعمال خواهد شد.

کد مطلب 6876735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها