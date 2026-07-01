اکبری: ظرفیت اسکان مردمی زائران تشییع رهبر شهید به ۶ هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین اکبری در گفت‌وگو با رسانه ها از آمادگی گسترده موکب‌ها و ظرفیت‌های مردمی استان برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و گفت: ۱۱ مجتمع خدماتی، ۳۰۰ موکب مردمی و اعلام آمادگی ۶ هزار نفر از مردم برای اسکان زائران پیش‌بینی شده است.

سردار اکبری در تشریح برنامه‌های خدمت‌رسانی به زائران تصریح کرد: در استان ۱۱ موکب اصلی با عنوان «مجتمع خدماتی» و ۳۰۰ موکب مردمی و فرعی از ورودی استان تا مشهد فعال خواهند بود که خدماتی همچون اسکان، پذیرایی، درمان، خدمات فرهنگی و مکانیکی را به زائران ارائه می‌کنند.

وی افزود: سامانه‌ای نیز در استان راه‌اندازی شده تا خانواده‌هایی که آمادگی میزبانی از زائران را دارند، اعلام آمادگی کنند. تاکنون حدود ۶ هزار نفر برای اسکان و پذیرایی از زائران در منازل خود ثبت‌نام کرده‌اند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت تغذیه زائران گفت: هر یک از ۱۱ موکب اصلی روزانه امکان تهیه پنج هزار پرس غذای گرم برای وعده‌های صبحانه، ناهار و شام را دارند و نانوایی‌های مورد نیاز نیز در مسیر و مشهد پیش‌بینی شده است.

سردار اکبری از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی در سراسر استان خبر داد و گفت: در تمامی شهرستان‌ها و حتی روستاها با همکاری فرمانداری‌ها، ائمه جمعه، سپاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دهیاری‌ها و پایگاه‌های بسیج برنامه‌های ویژه برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری برنامه محوری استان در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۱ در مصلای بجنورد خبر داد و افزود: تلاش می‌شود از قاریان ممتاز کشوری در این مراسم استفاده شود و در صورت فراهم نشدن شرایط، قاریان برجسته استان اجرای برنامه را بر عهده خواهند داشت.

سرداراکبری در پایان با تأکید بر محدودیت تردد خودروهای شخصی به سمت مشهد گفت: زائران با خودروی شخصی، خودروهای خود را حداکثر تا محدوده چناران یا گلبهار در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده مستقر کنند و ادامه مسیر را با ناوگان عمومی طی کنند، زیرا بر اساس اعلام ستاد ملی، از گلبهار به بعد محدودیت تردد اعمال خواهد شد.