اکبری: روایت مقاومت آزادگان نباید از حافظه تاریخی کشور فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین اکبری روز دوشنبه در مراسم ملی و سراسری «الماس‌های درخشان» و تجلیل از آزادگان خراسان‌شمالی اظهار کرد: ۲۶ مردادماه، سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نمادی از استقامت، ایستادگی و اراده آهنین مردانی است که سال‌ها در اسارت دشمن بعثی مقاومت کردند.

وی افزود: آزادگان سرافراز پس از سال‌ها تحمل شکنجه، سختی‌های اسارت، دوری از خانواده و حضور در زندان‌ها و اردوگاه‌های رژیم بعث عراق، با سربلندی به میهن بازگشتند و عزت و اقتدار خود را حفظ کردند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی آزادگان را سندهای زنده و گویای هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت: این عزیزان نمادهای عینی پایداری ملتی هستند که در برابر هجوم همه‌جانبه دشمنان از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکردند.

سردار اکبری با تاکید بر ضرورت ثبت خاطرات آزادگان از دوران اسارت، تصریح کرد: این خاطرات در حقیقت هویت تاریخی و فرهنگی کشور است و باید به عنوان میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ و ثبت شود.

وی ادامه داد: استواری، صبر و ایستادگی آزادگان نباید تنها در قالب یک مناسبت سالانه مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید این فرهنگ و تجربه ارزشمند به نسل‌های بعدی منتقل شود.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: کشور ما در موقعیتی قرار دارد که کشورهای پرجمعیت منطقه را به یکدیگر متصل می‌کند و همین موقعیت جغرافیای سیاسی موجب شده است برخی کشورها نخواهند ایران اسلامی به یک قدرت بزرگ و تاثیرگذار تبدیل شود.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی افزود: با وجود فشارها و توطئه‌های دشمنان، ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و فرهنگ مقاومت مسیر پیشرفت و اقتدار خود را ادامه داده است.

سردار اکبری بیان کرد: به فضل الهی و با تکیه بر وعده نصرت خداوند، همان‌گونه که آزادگان سرافراز از بند اسارت رهایی یافتند، ملت‌های مظلوم منطقه نیز با تکیه بر مقاومت و بیداری، سلطه‌طلبان و اشغالگران را از سرزمین‌های خود بیرون خواهند راند.

وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید روایت مقاومت آزادگان، ایثار و فداکاری آنان و تجربه سال‌های اسارت برای نسل جوان بازگو و ثبت شود تا این میراث ارزشمند از حافظه تاریخی کشور فراموش نشود.