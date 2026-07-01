۱۱ کارگاه تولیدی استان زنجان در جنگ رمضان مورد حمله دشمن قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ، علی کریمی در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان حوزه بسیج کارگری و کارمندی این اداره کل ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگری، افزود: در جنگ اخیر رزمندگان اسلام پای لانچرها و کارگران و کارفرمایان پای کار تولید ایستادند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود:کارفرمایان استان نیز در این فضای جنگی در کارگاه ها حاضر بودند و با وجود مشکلات و کمبودها مانع تعطیلی خطوط تولید شدند.

وی اضافه کرد: همه ما مدیون شهدا هستیم که خالصانه و صادقانه برای امنیت امروز ما جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و از مام وطن دفاع کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: خوشبختانه استان زنجان در منطقه شمالغرب کشور جزء استان هایی بود که در دوران جنگ رمضان کمترین تعدیل نیروی کارگری را داشت.

کریمی با بیان اینکه تمام تلاش خود را برای حل مشکلات جامعه کار و تولید استان به کار خواهیم گرفت، افزود: در این استان حدود ۲۷۲ تشکل کارگری فعال است که فعالیت آنها در پیشبرد برنامه ها از مسیر درست و صحیح کمک می کند.

وی افزود: بهره گیری از ظرفیت تشکل های کارگری نقش مهمی در تحقق مطالبات کارگری در بستر قانونی دارد و مسیر مناسبی برای پیگیری مسائل صنفی است.

سردار محسن سهندی فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان نیز در این مراسم ضمن تقدیر از همراهی جامعه کار و تولید استان به ویژه در جنگ رمضان،‌گفت: بسیجیان جامعه کار و تلاش در واحدهای تولیدی جایگاه ویژه ای دارند و ما همواره قدردان تلاش ها و زحمات آنها برای گردش چرخ های اقتصاد کشور هستیم.

در این مراسم، سرهنگ علیرضا افشاری به عنوان فرمانده بسیج کارگری و سرهنگ حسن خانمحمدی به عنوان فرمانده بسیج کارمندی استان معرفی شدند.