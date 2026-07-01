به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه امروز در نشست ستاد اربعین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توجه ویژه وزیر ارتباطات به موضوع اربعین اظهار داشت: استان کرمانشاه علاوه بر مرز خسروی، اکنون مرز سومار را نیز به عنوان دومین مرز اصلی برای تردد زائران دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: مرز سومار در حال حاضر از نظر تجاری هم‌رده با مرزهای خسروی و پرویزخان قرار دارد، اما برای تبدیل شدن به یک مسیر پایدار، نیاز مبرم به رفع چالش‌های ارتباطی و صدور دستورات اجرایی برای توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه وجود دارد.



راهکارهای فوری برای تأمین پوشش در مسیرهای مواصلاتی



استاندار کرمانشاه در تشریح نیازهای فنی مرز سومار و مسیرهای منتهی به آن خاطرنشان کرد: تأمین پوشش همراه در مسیرهای مواصلاتی منتهی به مرز سومار، که ۳۵ کیلومتر از آن در حوزه استحفاظی استان ایلام قرار دارد، باید در وهله اول و با توجه به محدودیت زمانی، از طریق استقرار سایت‌های پرتابل انجام شود.

وی افزود: در گام بعدی و پس از اتمام ایام اربعین، ایجاد سایت‌های ثابت تلفن همراه و افزایش ظرفیت ارتباطی از طریق استقرار سایت‌های مورد نیاز و ایجاد رومینگ کامل بین‌اپراتوری برای تأمین پوشش حداکثری، از اولویت‌های اصلی این مسیر است.



ضرورت ایجاد پایانه بین‌المللی ارتباطات در مرز سومار



حبیبی با اشاره به ضعف‌های ساختاری در مرز سومار اظهار داشت: این مرز در حال حاضر فاقد مرکز یا ایستگاه ارتباطات زیرساخت است.

وی درخواست کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به ایجاد پایانه بین‌المللی ارتباطات در این مرز، با نگاهی به نقش استراتژیک آن به عنوان یک مرکز ترانزیتی، تجاری و زیارتی، اقدام لازم را انجام دهد.



ارتقای شبکه به نسل پنجم و توسعه تجهیزات اپراتورها



استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه تجهیزات اپراتور همراه اول تأکید کرد و گفت: تأمین تجهیزات برای پوشش مسیرهای مواصلاتی از شهرستان کنگاور تا مرز خسروی و همچنین تعویض باتری سایت‌های موجود در مسیرهای منتهی به مرز سومار جهت تضمین پایداری خدمات، بسیار ضروری است.



وی همچنین خواستار ارتقای دو سایت مستقر در مرز خسروی و سایت‌های شهری قصرشیرین به نسل پنجم (5G) شد و دستور تبدیل ۷ سایت موقت در مسیر خسروی به سایت‌های ثابت را خواستار شد. وی در ادامه تأکید کرد: پوشش مسیرهای مواصلاتی کمربندی اسلام‌آباد غرب نیز نیازمند راه‌اندازی دو سایت توسط اپراتور دوم تلفن همراه، ایرانسل، است.



تقویت خدمات بانکی و تأمین ارز زائران



استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به نقش کلیدی حوزه بانکی در تسهیل خدمات‌رسانی به زوار اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۵۰ درصد نیاز ارز زائران اربعین از طریق پست‌بانک تأمین شد. وی درخواست کرد: برای سال جاری نیز دستور داده شود تا همکاری‌های لازم جهت تأمین ارز کافی برای زائران از نخستین روزهای سفر برقرار باشد.