حبیبی: تمام توان کرمانشاه برای میزبانی از زائران اربعین بسیج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر چهارشنبه در نشست شورای راهبردی اربعین استان، اربعین حسینی را فراتر از یک رویداد آیینی دانست و اظهار کرد: این مناسبت بزرگ، یک رویداد بینالمللی و فرصتی ارزشمند برای توسعه زیرساختهای استان است و باید از همه ظرفیتها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران استفاده شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربه موفق سالهای گذشته افزود: امسال باید با برنامهریزی دقیقتر، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از همه امکانات، خدماترسانی به زائران در سطحی بالاتر انجام شود. به گفته وی، شرایط استان نسبت به سال گذشته ارتقا یافته و این روند باید در ایام اربعین نیز استمرار داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، از فرمانداران قصرشیرین و گیلانغرب خواست چکلیستهای تخصصی مربوط به وظایف دستگاههای مختلف از جمله راهداری، هلالاحمر و ستاد عتبات را بهصورت مستمر مورد استفاده قرار دهند و در روزهای باقیمانده تا آغاز مراسم، اجرای تعهدات را بهصورت روزانه پیگیری کنند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اولویت نخست مدیران استان در شرایط کنونی، برگزاری مطلوب مراسم اربعین است، تصریح کرد: انتظار میرود تمامی دستگاهها با تمام توان عملیاتی در میدان حضور داشته باشند، زیرا اقدامات زیرساختی مرتبط با اربعین علاوه بر خدمت به زائران، زمینهساز توسعه پایدار و رونق اقتصادی مناطق مرزی خواهد بود.
حبیبی با اشاره به اهمیت راهبردی مرز سومار، بر لزوم معرفی گسترده این مرز در سطح ملی تأکید کرد و گفت: همزمان با تکمیل زیرساختها، باید اطلاعرسانی و فضاسازی تبلیغاتی در مسیرهای منتهی به سومار با جدیت دنبال شود تا این مرز نیز به یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران تبدیل شود.
وی همچنین بر مدیریت مناسب پارکینگها، ساماندهی مسیرهای تردد زائران، تسریع در خطکشی محورهای مواصلاتی، تقویت حضور موکبها، تأمین ذخایر آب، یخ و نان در شهرستانهای قصرشیرین و گیلانغرب و استفاده از ظرفیت استانهای معین تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه در پایان از برگزاری منظم و هفتگی جلسات شورای راهبردی اربعین خبر داد و خاطرنشان کرد: فرمانداران شهرستانهای مرزی موظف هستند روند اجرای برنامهها را بهصورت میدانی رصد کرده و گزارش پیشرفت اقدامات را بهطور مستمر ارائه کنند تا استان با آمادگی کامل، میزبان شایسته زائران اربعین حسینی باشد.
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