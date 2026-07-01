پایان همکاری پرسپولیس با اوسمار/ اسکوچیچ در یک قدمی نیمکت سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در خبری اعلام کرد با پایان فصل رقابت‌های فوتبال همکاری باشگاه پرسپولیس و اوسمار لوس ویه‌را نیز به پایان رسید.



ویه‌را به اتفاق دو دستیار خود در محل ساختمان باشگاه حضور پیدا کرد و با پیمان حدادی دیدار داشت تا با توجه به پایان فصل رقابت‌ها دو طرف رسما به همکاری خود پایان دهند. مدیرعامل پرسپولیس هم در جریان این ملاقات از تلاش‌های وی تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با قطعی شدن جدایی اوسمار از پرسپولیس و رفع موانع قراردادی، این باشگاه بزودی دراگان اسکوچیچ را به عنوان سرمربی جدید سرخپوشان معرفی خواهد کرد. اسکوچیچ در حال خواندن آخرین نسخه قرارداد تنظیم شده از سوی باشگاه است و بزودی پاسخ نهایی را خواهد داد.