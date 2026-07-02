زمان معرفی اسکوچیچ در پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات باشگاه پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ به مراحل پایانی خود رسیده و سرمربی کروات با تمامی بندها و شروط مدنظر باشگاه برای عقد قرارداد موافقت کرده است.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، پس از انجام مذاکرات نهایی میان طرفین، اسکوچیچ پیش‌نویس قرارداد ارائه‌شده از سوی باشگاه را پذیرفته و اکنون تنها انجام برخی مراحل اداری و تأمین نهایی منابع مالی برای امضای قرارداد باقی مانده است.

در همین راستا کنسرسیوم بانکی که مالکیت باشگاه پرسپولیس را بر عهده دارد، تأمین بودجه لازم برای انعقاد قرارداد با این مربی را در دستور کار قرار داده تا دیگر هیچ مشکلی برای امضای قرارداد رسمی میان طرفین وجود نداشته باشد.

همچنین پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در گفتگوی شب گذشته خود با مدیر برنامه‌های اسکوچیچ بار دیگر تأکید کرده است که باشگاه هیچ‌گونه تغییری در متن اولیه قرارداد ایجاد نخواهد کرد و هیچ بند یا متمم جدیدی به آن افزوده نمی‌شود.

بر این اساس، موضوعاتی از جمله پاداش احتمالی قهرمانی، تغییر در شرایط فسخ قرارداد، مدت همکاری و مبلغ قرارداد، مطابق همان پیش‌نویس اولیه باقی خواهد ماند و باشگاه آمادگی خود را برای امضای قرارداد با همان شرایط اعلام کرده است.

بنابراین دراگان اسکوچیچ اکنون تنها یک امضا تا نشستن روی نیمکت پرسپولیس در فصل آینده فاصله دارد و در صورت نهایی شدن آخرین هماهنگی‌ها، بیستم تیرماه به عنوان سرمربی جدید سرخپوشان معرفی خواهد شد.