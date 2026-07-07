  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

پیش‌بینی رگبار باران در شمال غرب و جنوب شرق کشور 

پیش‌بینی رگبار باران در شمال غرب و جنوب شرق کشور 

بنا بر اعلام سازمان هواشناسی از امروز ۱۶ تیرماه تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه برای برخی مناطق در شمال غرب، جنوب شرق و مناطق شمالی کشور رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان هواشناسی کشور از امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل و برخی نقاط در استان‌های ساحلی دریای خزر، در بعضی ساعات رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

همچنین طی ۳ روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، افزایش ابر و احتمال رگبار دور از انتظار نیست.

طی ۳ روز آینده برخی مناطق در جنوب غرب، مرکز دامنه های جنوبی البرز، شرق، جنوب شرق و در روزهای جمعه و شنبه در نیمه شرقی کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید با احتمال گردو خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا جمعه دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

همچنین امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۸ و حداقل دمای آن به ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

کد مطلب 6881357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها