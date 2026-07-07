به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان هواشناسی کشور از امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل و برخی نقاط در استان‌های ساحلی دریای خزر، در بعضی ساعات رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

همچنین طی ۳ روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، افزایش ابر و احتمال رگبار دور از انتظار نیست.

طی ۳ روز آینده برخی مناطق در جنوب غرب، مرکز دامنه های جنوبی البرز، شرق، جنوب شرق و در روزهای جمعه و شنبه در نیمه شرقی کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید با احتمال گردو خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا جمعه دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

همچنین امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۸ و حداقل دمای آن به ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.