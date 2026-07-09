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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

روزنامه‌نگار ارشد روس:

شهید خامنه‌ای با تکیه بر منافع ملی، ایران را در مسیر توسعه قرار داد

شهید خامنه‌ای با تکیه بر منافع ملی، ایران را در مسیر توسعه قرار داد

«النا دونایووا» روزنامه‌نگار ارشد روس, در سخنانی تأکید کرد: آیت‌الله خامنه‌ای با تکیه بر منافع ملی، ایران را در مسیر توسعه قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «النا دونایووا» روزنامه‌نگار ارشد روس در گفتگویی، به بیان مباحثی پیرامون رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخته است که مشروح آن از نظر می گذرد:

مسلمان شیعه معتقد است که جان خود را در راه خدا، عدالت و باورهایش فدا می‌کند. ما می‌دانیم که آیت‌الله سید علی خامنه‌ای طی ۳۷ سال گذشته عملاً در رأس جمهوری اسلامی ایران قرار داشته‌اند و راه امام خمینی (ره) را ادامه داده و از دستاوردها و منافع انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند.

باید گفت که پس از جنگ ایران و عراق و درگذشت امام خمینی، ایشان در دوره‌ای دشوار رهبری کشور را بر عهده گرفتند. در آن زمان، بازسازی اقتصاد و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در شرایط جدید ضروری بود تا اهداف و وظایف اصلی انقلاب اسلامی تحقق یابد.

کشور ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو بود و تصمیمات سنجیده آیت‌الله خامنه‌ای به پیشرفت ایران در مسیر توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک کرد، با وجود اینکه در داخل کشور نیز گاه بحران‌هایی رخ می‌داد. رویکرد ایشان همواره عمل‌گرایانه بود و توانستند میان طرف‌های مختلف تعادل ایجاد کنند و از تبدیل اختلافات به درگیری‌های جدی جلوگیری نمایند.

در عرصه خارجی نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. ایران تحت تحریم بین‌المللی قرار گرفت، اما از یک سو پایبندی به منافع ملی و از سوی دیگر توانایی در مذاکره و رسیدن به توافق، از ویژگی‌های رهبری ایشان بود.

برای مثال، تحریم‌های بین‌المللی باعث دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی شد، اما در همین شرایط، ایشان سیاست «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردند و مسیرهای اصلی توسعه کشور را مشخص نمودند.

در مورد پرونده هسته‌ای نیز می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای، نگهداری و استفاده از سلاح هسته‌ای را ممنوع دانست.

همچنین باید گفت که رهبر ایران توجه زیادی به تقویت توان نظامی کشور داشتند و نیروهای مسلح ایران تحت رهبری ایشان به سطح فعلی خود رسیده‌اند.

ایشان همواره طرفدار توسعه روابط خوب با روسیه بودند و بارها با ولادیمیر پوتین دیدار کردند و با رویکرد خود نشان دادند که همکاری میان دو کشور می‌تواند سودمند باشد.

در پایان، ما به مردم ایران تسلیت می‌گوییم و نسبت به قربانیان این حملات ابراز همدردی می‌کنیم. همچنین از موضع مردم ایران که نشان دادند شهادت رهبرشان و برخی مقامات ایرانی باعث تضعیف کشور نشد، بلکه موجب اتحاد و تقویت اراده آنان برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی شد، قدردانی می‌کنیم.

کد مطلب 6876857

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