به گزارش خبرگزاری مهر، «النا دونایووا» روزنامه‌نگار ارشد روس در گفتگویی، به بیان مباحثی پیرامون رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخته است که مشروح آن از نظر می گذرد:

مسلمان شیعه معتقد است که جان خود را در راه خدا، عدالت و باورهایش فدا می‌کند. ما می‌دانیم که آیت‌الله سید علی خامنه‌ای طی ۳۷ سال گذشته عملاً در رأس جمهوری اسلامی ایران قرار داشته‌اند و راه امام خمینی (ره) را ادامه داده و از دستاوردها و منافع انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند.

باید گفت که پس از جنگ ایران و عراق و درگذشت امام خمینی، ایشان در دوره‌ای دشوار رهبری کشور را بر عهده گرفتند. در آن زمان، بازسازی اقتصاد و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در شرایط جدید ضروری بود تا اهداف و وظایف اصلی انقلاب اسلامی تحقق یابد.

کشور ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو بود و تصمیمات سنجیده آیت‌الله خامنه‌ای به پیشرفت ایران در مسیر توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک کرد، با وجود اینکه در داخل کشور نیز گاه بحران‌هایی رخ می‌داد. رویکرد ایشان همواره عمل‌گرایانه بود و توانستند میان طرف‌های مختلف تعادل ایجاد کنند و از تبدیل اختلافات به درگیری‌های جدی جلوگیری نمایند.

در عرصه خارجی نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. ایران تحت تحریم بین‌المللی قرار گرفت، اما از یک سو پایبندی به منافع ملی و از سوی دیگر توانایی در مذاکره و رسیدن به توافق، از ویژگی‌های رهبری ایشان بود.

برای مثال، تحریم‌های بین‌المللی باعث دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی شد، اما در همین شرایط، ایشان سیاست «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردند و مسیرهای اصلی توسعه کشور را مشخص نمودند.

در مورد پرونده هسته‌ای نیز می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای، نگهداری و استفاده از سلاح هسته‌ای را ممنوع دانست.

همچنین باید گفت که رهبر ایران توجه زیادی به تقویت توان نظامی کشور داشتند و نیروهای مسلح ایران تحت رهبری ایشان به سطح فعلی خود رسیده‌اند.

ایشان همواره طرفدار توسعه روابط خوب با روسیه بودند و بارها با ولادیمیر پوتین دیدار کردند و با رویکرد خود نشان دادند که همکاری میان دو کشور می‌تواند سودمند باشد.

در پایان، ما به مردم ایران تسلیت می‌گوییم و نسبت به قربانیان این حملات ابراز همدردی می‌کنیم. همچنین از موضع مردم ایران که نشان دادند شهادت رهبرشان و برخی مقامات ایرانی باعث تضعیف کشور نشد، بلکه موجب اتحاد و تقویت اراده آنان برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی شد، قدردانی می‌کنیم.