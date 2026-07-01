استقرار موکب‌ در نقاط استراتژیک اردستان برای زائران تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون با برگزاری هشت جلسه در سطح شهرستان و بخش‌ها، فرآیند سازماندهی امور تشییع رهبر شهید به خوبی پیش رفته است که با جلسه امروز، مجموع جلسات برگزار شده به ۹ جلسه می‌رسد.

وی افزود: در حال حاضر مدیریت امور بر عهده سه اتحادیه و دوازده کمیته فعال در سطح شهرستان است که تقسیم‌بندی دقیق سطح شهرستان به این دوازده کمیته انجام شده تا نظارت و اجرا با دقت بیشتری صورت گیرد.

فرماندار اردستان در خصوص استقرار موکب‌ها تصریح کرد: به‌منظور خدمت‌ رسانی به زائرانی که در مسیرهای تردد به سمت تهران و قم قرار دارند، سه موکب اصلی در مسیرهای رفت و برگشت پیش‌بینی شده است.

حیدری خاطرنشان کرد: با توجه به هم‌پوشانی مسیرهای تردد با شهرستان نائین، در برخی مسیرها دو موکب در مسیر رفت و یک موکب در مسیر برگشت مستقر خواهیم داشت و در برخی مسیرهای دیگر، این تقسیم‌بندی به صورت معکوس انجام می‌شود تا نیاز زائران در هر دو جهت پوشش داده شود.

وی با اشاره به جزئیات محل استقرار موکب‌ها بیان کرد: مجموعه موکب‌ها در نقاط استراتژیک شامل همجوار مجتمع آسمان (تحت مسئولیت اردستان و زواره)، دهکده توریستی مهاباد (با همکاری شهرداری و بخش)، منطقه امامزادگان و غیره با همکاری پایگاه بسیج، بخشداری و دهیاری) برپا خواهند شد.

فرماندار اردستان در بخش حمل‌ونقل اضافه کرد: تاکنون ۶ اتوبوس از بخش‌های مختلف از جمله اردستان، زواره، مهاباد و بخش مرکزی برای اعزام آماده شده است.

حیدری تأکید کرد: ما علاوه بر اتوبوس‌ها، از ون و مینی‌بوس نیز استفاده خواهیم کرد و یک اتوبوس رزرو نیز برای پشتیبانی از زائرانی که در مسیر دچار مشکل یا خرابی خودرو می‌شوند، در نظر گرفته شده است. همچنین شهردار کاشان نیز آمادگی خود را برای همکاری در بخش حمل‌ونقل و پشتیبانی از شهرستان‌های نطنز، اردستان و آران و بیدگل اعلام کرده‌ است.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با اداره کار، تأمین اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط انجام شده و کارخانه‌ها برای همکاری و فراهم کردن شرایط لازم اعلام آمادگی کرده‌اند.

فرماندار اردستان در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی یادآور شد: برای روزهای دوشنبه و جمعه هفته آینده، دو مراسم ویژه در سطح شهرستان تدارک دیده شده تا امکان شرکت زائرانی که موفق به اعزام به تهران نشده‌اند، فراهم شود همچنین تا روز اربعین، مراسم‌های بزرگداشتی در سطح میدان‌ها و خیابان‌های شهرستان برگزار خواهد شد.