پیام جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم همزمان با نزدیک شدن به برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید مجموعهای از اقدامات اجرایی و خدماتی را با هدف آمادهسازی فضای شهری و میزبانی شایسته از زائران و ارادتمندان در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: در قالب این برنامهها، طرح «آقای شهید ایران» بر روی بیش از ۸۵ نماد شهری در نقاط مختلف قم اکران شده تا فضای بصری شهر متناسب با این رویداد مهم ملی و بینالمللی ساماندهی شود.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم افزود: تمامی ظرفیتهای این سازمان برای اجرای عملیات فضاسازی شهری، زیباسازی محیط و آمادهسازی فضاهای عمومی بسیج شده است تا شهر قم در شأن جایگاه خود به عنوان میزبان این مراسم بزرگ جلوهای متناسب پیدا کند.
وی ادامه داد: برنامهریزیهای لازم با هدف ایجاد محیطی مناسب برای حضور گسترده زائران و عزاداران انجام شده و مجموعه مدیریت شهری با تمام توان در حال اجرای مأموریتهای محوله است.
سازههای تبلیغاتی شهر قم با طرحهای بدرقه شهید ایران مزین میشوند
جوادیان با اشاره به اقدامات پیشبینی شده در حوزه تبلیغات محیطی گفت: همزمان با برگزاری مراسم، تمامی تبلیغات تجاری سطح شهر جمعآوری خواهد شد تا سازههای تبلیغاتی به طور کامل به طرحهای مرتبط با بدرقه قائد شهید امت اختصاص یابد.
وی افزود: این اقدام با هدف ایجاد هماهنگی در سیمای شهری و متناسبسازی فضای بصری قم با حال و هوای مراسم انجام میشود تا جلوهای یکپارچه و درخور این مناسبت در سطح شهر شکل گیرد.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم تصریح کرد: اجرای این طرح بخشی از مجموعه برنامههایی است که برای آمادهسازی فضای عمومی شهر و استقبال از خیل عظیم زائران و شرکتکنندگان در مراسم تدارک دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات فضاسازی با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای موجود سازمان و در چارچوب برنامهریزیهای انجام شده در حال اجرا است.
جوادیان با اشاره به آمادهسازی فضاهای عمومی شهر گفت: استراحتگاهها و بوستانهای شهری با استفاده از تمامی امکانات موجود برای استراحت و اسکان موقت زائران و شرکتکنندگان در مراسم تجهیز و آماده شدهاند.
وی افزود: تمامی نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در طول برگزاری مراسم به صورت ۲۴ ساعته در آمادهباش کامل خواهند بود تا خدمات مورد نیاز مردم و مشایعتکنندگان را بدون وقفه ارائه کنند.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم در پایان گفت: هدف مدیریت شهری آن است که با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، شهر قم آمادگی لازم برای میزبانی شایسته از زائران و ارادتمندان حاضر در این مراسم بزرگ را داشته باشد و خدمات مناسب و مطلوبی به آنان ارائه شود.
قم- مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم از اجرای گسترده طرحهای فضاسازی شهری همزمان با برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید خبر داد.
پیام جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم همزمان با نزدیک شدن به برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید مجموعهای از اقدامات اجرایی و خدماتی را با هدف آمادهسازی فضای شهری و میزبانی شایسته از زائران و ارادتمندان در دستور کار قرار داده است.
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